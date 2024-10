Cosa non va: quei bulloni da stringere nella difesa

Ascolta ora 00:00 00:00

Il largo e comodo 4 a 1 su Israele, il debutto di Daniel Maldini, storia tenerissima e allo stesso tempo istruttiva, i passi da gigante effettuati da Retegui e gli elogi distribuiti dal ct a Di Lorenzo e soci possono distrarre da un tema nascosto nelle pieghe del successo di lunedì sera. Ogni riferimento al funzionamento della difesa non è soltanto dovuto ma tiene conto soprattutto della segnalazione di Riccardo Calafiori ai microfoni di Raiuno. Già nel primo tempo, registrando qualche sbavatura di troppo, e poi nella ripresa con quel gol da calcio d'angolo per una ingenuità di Vicario e un cattivo posizionamento collettivo, si è colto l'andamento difficoltoso di quel reparto che registra un paio di anomalie. La prima è rappresentata da Bastoni utilizzato da centrale nella difesa a 3 (nell'Inter gioca a sinistra), la seconda dall'interpretazione che Calafiori offre al suo ruolo sulla spinta dell'insegnamento di Thiago Motta. Il giovanotto diventa spesso centrocampista a sostegno dell'attacco: controllare l'azione che porta al gol di Frattesi per credere.

E allora ecco il tema: bisogna stringere qualche bullone se Spalletti vuole conservare la spinta propulsiva con cui ha dato vita a questa seconda fase del suo mandato azzurro. I prossimi impegni, contro Francia e Belgio, sono rivali di statura superiore a quella di Israele e non conta tanto avere in porta Donnarumma o Vicario - chè il loro talento è pari - quanto invece allestire una organizzazione molto più affidabile.

Mettendo da parte i due gol incassati dal Belgio in inferiorità numerica, è opportuno ricordarsi della chance concessa a Barcola per cogliere una conferma ulteriore. Di sicuro migliorerà il rendimento perché Di Lorenzo, alla scuola di Conte, può acquisire esperienze al pari di Buongiorno che forse è uno dei pochi a poter giocare da centrale, al posto dell'improvvisato Bastoni.