CR7 virologo, Burioni calciatore

Una giocata sbagliata di Cristiano Ronaldo riporta a centrocampo il derby dei virologi. Il fuoriclasse portoghese, ancora positivo dopo l'ultimo controllo, ha definito il tampone un «bullshit», sarebbe «una stronzata», l'immagine elegante, in circuito su instagram, ha raggiunto i consueti duecento milioni di follower fedelissimni di CR7. Il quale, capito di avere commesso un fallo da rigore, ha provveduto a rimuovere l'alto pensiero ma non in tempo utile. L'illustre Burioni Roberto, che conta più presenze in tv dello stesso Ronaldo, ha colto il pallone al balzo entrando a piedi uniti sul suo nuovo avversario: «Do il benvenuto nella nutrita schiera di virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti». Il presenzialista Burioni Roberto spera di raggrumare lo stesso numero di seguaci del portoghese ma l'impresa è ardua anche perché Cristiano ha trovato un compagno di squadra imprevisto: «Credo che Ronaldo abbia rappresentato il sentimento di noi italiani. Non condivido l'espressione usata, che è volgare, ma ha detto una cosa che molti pensano. Il tampone ha un grande significato nel tracciamento, però oggi stiamo per avere un Paese che rischia di finire ingessato dalla strategia dei tamponi». Chi ha pronunciato queste parole? Andrea Agnelli? Andrea Pirlo? Negativo, è Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova.

La partita è incominciata, anche se trattasi di un derby di pensieri e parole. Cristiano si è pentito ma la Grimilde dei teledocenti in materia di virus, Burioni Roberto, ha esibito il suo classico «specchio servo delle mie brame chi è il più bravo del reame?». Chi conosce le fiabe e i fumetti sa che la stessa Grimilde è presente in un episodio di Topolino dal titolo «Topolino e i cervelli in fuga». Qualsiasi riferimento a fatti e personaggi in questione è puramente casuale. Prevedo altre reazioni, oltre a Bassetti, fremono altri dottori e/o dottoresse, Galli e Gismondo, Ricciardi e Zangrillo, Capua e Pregliasco, il drive in è aperto, passare dal Covid19 a CR7 sarà un gioco da ragazzi.