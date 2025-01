La DEA di OLYMPIA

Ascolta ora 00:00 00:00

Sofia, Federica, Cortina. Come in una pellicola d'autore, ieri sulle Tofane si è visto un film da Oscar e, ad un anno dalle Olimpiadi sulla pista che sarà a Cinque Cerchi, è cominciato il più bello dei countdown. Sofia Goggia vince la discesa, Federica Brignone è terza a 55/100, dietro alla norvegese Kasja Lie, 42/100. Ecco la trama di questo blockbuster: SuperSofi ha vinto facendo le linee che aveva in mente fin dalle prove e chiudendo tanti conti su una pista che l'ha premiata spesso ieri vi ha colto la quarta vittoria, eguagliando Isolde Kostner - ma anche disarcionata come nel 2022, ad un mese da altri Giochi, dove poi fu miracoloso argento. Fede, con una prova dove la perfezione non basta, ha infranto il suo personalissimo tabù, prendendosi il primo podio fra queste onde di roccia e neve e centrando un altro degli obiettivi di carriera: mettersi in curriculum anche Cortina, pista da amore ed odio per la campionessa di La Salle. E così le due principesse azzurre riescono a sorridere insieme nel ricordare che questo è la loro Ottava doppietta insieme dal 2017, comprese due triplette ancora più leggendarie con Fanchini e Bassino. Goggia fa 26 con le vittorie (32 podi), Brignone segna in agenda il 44simo podio (30 vittorie). A una, la bergamasca, manca l'oro mondiale e fra poche settimane ci sarebbero, in Austria, un paio di occasioni per prenderselo; all'altra, la valdostana, manca quello olimpico che sarà assegnato proprio qui nel 2026 ed anche per lei sarà più di una la possibilità di completare la raccolta dato che è la sciatrice italiana più polivalente e vincente della storia. Se non è valanga rosa questa: all'arrivo Sofia Goggia si inginocchia al suo pubblico, poi bacia Alberto Tomba che la attende per una serie di selfie. Credo che la fame di sci, l'impegno e la passione siano ciò che ci fa alzare ogni mattina a fare questo lavoro e in questo - che dici Fede? -, siamo davvero simili, dice Goggia, liquidando le solite domande sulla rivalità. Fare podio a casa nostra è una delle cose più belle, prosegue Brignone. Per me Cortina è molto di più che una tappa di Coppa o una giornata di gara, sintetizza l'amore Goggia che vede rosso addosso alla compagna. Brignone, infatti, conquista anche il pettorale di leader in discesa e guida anche la overall, forte della recente vittoria a Sankt Anton: Non mi sarei aspettata di indossarlo qui a Cortina.

Oggi c'è il superG: a cercare conferme, in primis, ci sarà anche Lindsey Vonn: ieri 20sima (168), incerta solo al Rumerlo, dove era caduta in prova, ha mostrato che cosa significhi la parola classe, anche oltre il risultato. (Diretta Rai2 ed Eurosport alle11). A Wengen, invece, dove ieri Dominik Paris ha chiuso quarto (69/100) la discesa vinta da Marco Odermatt, va in scena lo slalom (Dirette Tv 10.15 e 13.15).