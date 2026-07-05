Dichiarazione di... dipendenza da Kane

Un'intera pagina di pubblicità sul Times. Un manifesto, una lettera di passione e di tifo. Titolo: "In London, July 4, 2026. Dichiarazione di Kane-dipendenza". Paddy Power è una società di bookmaker irlandese di Dublino, gestisce il più grande servizio di scommesse telefoniche in Irlanda e nel Regno Unito. Dopo la vittoria sulla repubblica democratica del Congo, ha scelto di celebrare il capitano della nazionale con un testo poetico e ironico: "... Non tutti i calciatori dell'Inghilterra sono uguali. Solo uno ha avuto la capacità di infilare il pallone nell'angolo alto quando ormai tutti eravamo sul punto di farcela addosso. Solo lui, con quel destro esclusivo e quel colpo di testa mostruoso, poteva farlo. Chi era al suo fianco continuava a calciare sopra la traversa o crossava inutilmente contro difensori forti come Wan-Bissaka o Cordoba. Che poi se l'allenatore è un tedesco urlante o uno con il gilet, Southgate, al diavolo!, lui farà il suo lavoro, mentre gli altri si fermano a bere roba inutile a bordo campo, fingendo di non guardare le cheerleader. È la pazienza dell'uomo che porta il bracciale di capitano e, sulla schiena, la speranza di una nazione che suda di paura, ... lo supplichiamo, non calciare più quei rigori balbuzienti, corsa - stop - corsa - tiro, sono brutti, sbagliati e facili da parare. E ci impegniamo, reciprocamente a vicenda, a offrire la nostra vita, la nostra fortuna e il nostro sacro onore in lode del suo servizio, giuriamo di non ridere più della sua aria da reduce del Tottenham Hotspurs, perché solo lui ci guiderà attraverso la prova caldissima dell'impenetrabile Azteca verso la terra promessa di una pesante sconfitta contro la Francia.

Ed è attraverso il suo lavoro, il nostro grande Re di Chingford, che potremo infine liberarci dai tifosi celebri nelle tribune, da quelle pause riservate all'idratazione e da tutto il resto che è il calcio. Così diciamo, tutti. A parte gli irlandesi". Gente di Dublino.