Europei 2020, Inghilterra-Italia: la diretta

La diretta della partita

67' GOOOOOOOOOL! 1-1 ITALIA! Bonucci

64': Stones decolla di testa: Donnarumma in angolo!

62': CHIESA! GRANDE PARATA DI PICKFORD! Grande azione personale dell'attaccante dell'Italia con il portiere inglese che di distende alla sua sinistra e dice no.

57': grande percussione di Chiesa che calcia forte di sinistro, nel rimpallo la sfera giunge a Insigne che tira: para Pickford.

54': fallo di Bonucci su Sterling: ammonito il difensore azzurro

51': INSIGNE! Fuori di un paio di metri la sua conclusione!

50': Barellla lavora un bel pallone al limite per Insigne che viene spinto da Sterling al limite dell'area di rigore. Punizione interessante per l'Italia, sul punto di battuta Insigne.

48': Sterling si inserisce bene in velocità in area di rigore e va giù dopo un leggero contatto con Bonucci: Kuipers gli indica di rialzarsi

47': fallo di Barella su Kane: ammonito

46' Al via la ripresa

FINE PRIMO TEMPO

49': finisce qui il primo tempo a Wembley. 1-0 Inghilterra: Italia troppo timorosa, servirà ben altro per ribaltare la contesa.

46': Ci prova Immobile su cross di Di Lorenzo: si iimmola Stones

45': Chiude in attacco l'Italia e questo è un buon viatico per il secondo tempo. I minuti di recupero intanto saranno 4'

42': punizione per l'Italia: batte Verratti ma libera Stones di testa

40': cinque minuti al termine del primo tempo e l'Italia chiude in attacco

35': CHIESA! Grande giocata e palla fuori di un soffio! Strappo dell'esterno azzurro che va via di forza a Rice, converge e va al tiro di sinistro: la palla sibila alla sinistra del numero uno inglese

32': l'talia sta salendo pian piano di condizione e di sicurezza ma per ora zero rischi per Pickford.

29': Zero reazione da parte dell'Italia che ora tiene palla con tutta, o quasi, Wembley a fischiare la manovra azzurra

25': torna in campo Jorginho che stringerà i denti e ci proverà...

22': botta al ginocchio destro per Jorginho che si accascia a terra. Sarebbe una bruttissima notizia per l'Italia se il play azzurro dovesse alzare bandiera bianca...Staff medico in campo

19': l'Inghilterra tiene costantemente il pallino del gioco, Mancini abbastanza agitato in panchina per l'atteggiamento dei suoi. Serve una scossa agli azzurri.

14': l'Inghilterra preme e Di Lorenzo regala un calcio d'angolo...inglesi padroni del gioco per ora

10': Balla troppo l'Italia! Kane va a prendersi ancora la palla a metà campo e allarga per Trippier che sorprende ancora a sinistra Emerson Palmieri. Il suo cross viene però respinto dalla difesa.

7': la punizione di Insigne sorvola la traversa

6': Prova a scuotersi l'Italia con Chiesa che prova un'azione personale e si guadagna un prezioso calcio di punizione dai 25 metri in posizione defilata, alla sinistra di Pickford

2': GOL DELL'INGHILTERRA! Kane si va a prendere il pallone e allarga il gioco a destra per Trippier, cross perfetto per Shaw che batte Donnarumma da posizione ravvicinata! Avvio da brivido per gli azzurri! Gol più veloce nella storia di una finale dell'Europeo.

21:00: tutto pronto per il fischio d'inizio e tutti inginocchiati, Italia compresa, in segno di solidarietà al movimento Black Lives Matter.

Fischi a Wembley durante l'inno italiano. I tanti tifosi inglesi, nonostante le raccomandazioni del ct Southgate, hanno fischiato ugualmente l'inno di Mameli.

Ecco le scelte dei due tecnici

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella (55' Cristante), Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile (55' Berardi), Insigne.



Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Mount, Kane, Sterling.​

Reti: 2' Shaw (ING), 67' Bonucci (ITA)

Statistiche

L'Italia ha già vinto la competizione nel 1968 e ha poi perso due finali nel 2000 contro la Francia in Olanda e nel 2012 contro la Spagna a Kiev. L'Inghilterra, invece, non ha mai trionfato e vorrà di certo festeggiare davanti a 50.000 supporter inglesi presenti nel tempio del calcio europeo e mondiale. Mancini punta a vincere l'Europeo per allungare a quota 33 risultati utili consecutivi con ben 12 gol realizzati in una sola edizione di un campionato europeo, manca un gol per il record assoluto),

