Il Donnarumma furioso colora d'azzurro il fantamercato Premier

Avanti di questo passo la Premier League rischia di arrivare a quota 3 miliardi di euro come spese per la campagna acquisti dell'estate 2025. Incredibile ma vero. Lo strapotere delle sterline in possesso dei club inglesi è in grado di far impallidire addirittura gli sceicchi arabi visto che in Saudi Pro League hanno speso appena 370 milioni per le campagne di rafforzamento dei propri club.

I prossimi colpi delle big d'Oltremanica potrebbero parlare italiano. Non è un mistero, infatti, che Pep Guardiola desideri riportare il suo City sul tetto d'Europa e per rinforzare la sua squadra abbia messo nel mirino il miglior portiere al mondo: quel Gigio Donnarumma, ormai separato in casa a Parigi dopo l'esclusione dalla finale di Supercoppa Europea. Una rottura provocata dal rifiuto di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 dopo l'offerta di rinnovo al ribasso ricevuta dai parigini. "Sono deluso, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo", il messaggio di addio al Psg di Gigio sui social.

Ad approfittarne potrebbe essere proprio il City, che potrebbe offrire 20-30 milioni per accaparrarsi il capitano della nazionale italiana. Contatti in corso con l'ex Milan che ha già dato il via libera al trasferimento a Manchester. Un affare che può decollare, nel caso in cui Ederson si accasi al Galatasaray (ha già detto sì ai turchi per un triennale da 7 milioni netti a stagione più bonus). Restando in Premier: il Liverpool è a caccia di un difensore centrale e vuole prendere Guehi dal Crystal Palace. Pronti 40 milioni, ma - qualora i londinesi dovessero rifiutare - occhio a Giovanni Leoni del Parma. Il gioiellino classe 2006 e prossimo alla convocazione in nazionale da parte di Gattuso fa gola ai Reds, che hanno già avviato i contatti con gli emiliani. Una mossa che può far saltare il banco, tagliando fuori l'Inter (da mesi corteggia il giovane difensore ex Samp). A proposito dei nerazzurri: nelle prossime ore sono attesi in Italia gli agenti di Lookman. Trattativa pronta a ripartire con l'Atalanta (chiede 50-55 milioni) per il nigeriano, che vuole trasferirsi a Milano e continua a ribadire la volontà di lasciare la Dea. Il numero 11 si trova a Londra, dove è in azione anche il Ceo atalantino Luca Percassi per chiudere l'acquisto di Muniz dal Fulham per 40 milioni più bonus: sarà lui l'erede di Retegui. In Inghilterra è presente pure il ds milanista Igli Tare, che resta in pressing per Hojlund, in uscita dal Manchester United. Intanto il Diavolo ha chiuso gli acquisti di De Winter (Genoa) e Athekame (Young Boys).

Infine ufficiale l'approdo di Alvaro Morata al Como dal Milan in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto a 9, coi due club che ne hanno versati 5 al Galatasaray per risolvere il prestito con 5 mesi d'anticipo.