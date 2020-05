Due anni di Mancio Ct e di illusioni tradite da Balo

L'Italia di Mancini compie due anni, ma festeggia nel dimenticatoio del calcio, tutto concentrato sulla ripartenza della serie A. Due anni fa, il 28 maggio del '18, nella svizzera San Gallo, il ct debuttava sulla panchina azzurra vincendo un'amichevole con l'Arabia Saudita che sembrava confezionata apposta per un dolce avvio della sua gestione. I problemi sarebbero arrivati subito dopo a Nizza con tre schiaffi dalla Francia mondiale. Quella di San Gallo però non era solo la prima Italia di Mancini ct, ma anche la prima di Balotelli in Nazionale dopo quattro anni dal ko mondiale con l'Uruguay.

Il ritorno di Balotelli fu proprio il segno più personale lasciato dal ct sul nuovo corso azzurro. La scommessa su SuperMario (destinata immancabilmente al fallimento) non era certo condivisa da tutti, eppure il pupillo ripagò immediatamente Mancini con il primo gol della sua Nazionale. Peccato che il contributo di Mario finì praticamente lì e due anni dopo, mentre il ct è imbrigliato dai problemi del coronavirus, Balo è sempre imbrigliato dai suoi soliti tormenti, da cui non ha saputo liberarsi nemmeno nella sua Brescia. Ieri Mario si è ripresentato agli allenamenti dopo aver saltato la ripresa di martedì, ma ormai anche la love story con le rondinelle sembra finita. Non parliamo di quella con la Nazionale

Tra l'Italia e il Mancio invece l'amore è cresciuto strada facendo, fino al record di vittorie consecutive e alla passeggiata nelle qualificazioni europee, tutte prestazioni che attendevano di essere verificate a Euro 2020, slittato al '21. E pensare che proprio in questi giorni sarebbe dovuta partire la grande avventura con il pre-raduno a Cagliari, mentre oggi il ct, inattivo da novembre, non ha ancora capito che futuro lo aspetta. In teoria la nuova Nations league da settembre, ma con il campionato concluso il 20 agosto (se mai si giocherà), che Italia sarà? E soprattutto che Italia si ritroverà agli Europei di giugno 2021, dopo una stagione infinita?