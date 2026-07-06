Il match della paura per città e governi

Quattro anni dopo sarà di nuovo Francia contro Marocco. In Qatar valeva addirittura un posto in finale, e vinsero i Bleus, stavolta la sfida arriva con un turno di anticipo, ma l'attesa e l'importanza saranno le stesse. Giovedì a Boston farà caldo ma in Francia e non solo lì, il rischio è che scoppi di nuovo l'inferno, perché troppo spesso i grandi eventi collettivi sono utilizzati da frange radicalizzate come pretesto per sfogare la propria violenza. E Francia-Marocco si porta evidentemente dietro mille storie, non solo calcistiche. Dopo la semifinale del 2022, 10mila gendarmi impiegati nelle principali città francesi (5mila solo a Parigi) non riuscirono a impedire la tragedia, un 14enne morto a Montpellier, centinaia di feriti e di arrestati fra la capitale, Lione, Marsiglia e Nizza, ma gravi incidenti ci furono anche in Belgio, a Bruxelles e Anversa. E nemmeno Milano fu indenne da incidenti con i blindati schierati in piazza Lima e Porta Venezia.

Detto questo, poi deciderà il campo chi dovrà andare in semifinale.

La Francia ha sofferto molto il gioco sporco del Paraguay, vincendo solo su rigore del solito Mbappé (foto), martoriato e provocato dagli avversari, ma capace di resistere alle provocazioni ("pensavano che avremmo giocato con lo smoking, invece abbiamo dimostrato che sappiamo anche mettere le mani nella m") ha detto a fine partita il capitano Bleu. Il Marocco ha sofferto il primo tempo del Canada, per poi dilagare. Sarà una grande partita e sarà bello vederla.