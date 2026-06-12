Rivoluzione bianconera

La rivoluzione "francese" quest'anno è arrivata con un mesetto d'anticipo. Con John Elkann che ha iniziato a far saltare le teste dei suoi dirigenti per cambiare di nuovo tutto. Ancora una volta. Il primo a finire sul patibolo è stato il Ceo Damien Comolli (con Spalletti nella foto), che paga 12 mesi a dir poco disastrosi. Nessun acquisto azzeccato e in particolari i costosi flop David e Openda sul groppone. Come se non bastasse sul campo la squadra da lui costruita è finita sesta, bucando l'obiettivo minimo della qualificazione in Champions League. Un quadro horror che diventa ancor più da incubo alla luce dei pessimi rapporti con il tecnico Luciano Spalletti, col quale nel post partita di Toro-Juve c'era stata una lite furiosa. Tanto che delle urla negli spogliatoi del tecnico toscano si era a lungo parlato in tutta la città.

Comolli paga poi la poca padronanza linguistica e la gestione debole dello spogliatoio: tutti fattori che hanno indotto il Board della Juve a procedere con l'esonero che tecnicamente verrà rubricato come risoluzione consensuale. Per la serie: meglio salvare le apparenze. Verrebbe da chiedersi cos'abbia fatto Comolli per essere stato addirittura promosso a dicembre da direttore generale in amministratore delegato, quando l'annata della Vecchia Signora era già balbettante e in carico il dirigente francese poteva annoverare l'esonero di quell'Igor Tudor a soli tre mesi di distanza dal rinnovo fattogli sottoscrivere. Una confusione totale che è stata fatale all'ex Tolosa.

Al suo posto arriva Giovanni Carnevali (oggi l'ufficialità), ovvero uno degli operatori più abili del nostro calcio sia a livello gestionale sia nel sapersi muoversi all'interno del sistema italiano. L'uomo giusto al posto giusto, verrebbe da dire. E così dopo una lunga gavetta col Sassuolo Carnevali coronerà il sogno di approdare in una big, grazie alla quale potrà finalmente sfidare alla pari l'amico fraterno e testimone di nozze Beppe Marotta. Intanto però le teste a saltare dalle parti della Continassa potrebbero non fermarsi a Comolli: in bilico anche il dt Francois Modesto che potrebbe essere rimpiazzato da Matteo Tognozzi (tornerebbe così in bianconero dove da scout aveva scoperto Yildiz, Soulè e Huijsen). Occhio anche alla posizione del ds Marco Ottolini che appare sotto osservazione, con Giovanni Rossi (in passato braccio destro di Carnevali a Sassuolo) papabile a rimpiazzarlo.

Il vero trionfatore di questa rivoluzione, almeno per il momento, sembra essere Luciano Spalletti, che aveva avuto diversi screzi con Comolli dopo il mancato acquisto di una punta a gennaio. Quello, infatti, era stato il casus belli di un rapporto andato in frantumi settimana dopo settimana.

Infine previsto un ruolo più operativo anche per Giorgio Chiellini. Rispetto al ribaltone dell'altra grande delusa della stagione (Milan) a Torino però sono stati molto più rapidi nel trovare i sostituti; mentre i rossoneri brancolano ancora nel buio