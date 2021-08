Le «emozioni» di Valentino Verità Aprilia per Vinales

Valentino che si emoziona quando intravede un podio in fondo alla sua 426esima gara, è un bel messaggio per chi ama lo sport e le sue storie senza fine. Il mito di Vale è così grande che neppure un'ultima vittoria potrebbe aggiungere qualcosa, ma lui quando ha visto quel numero magico sul cartello esposto si è emozionato come un debuttante: «Quando ho letto P3 me la sono fatta addosso e sono subito andato lungo», ha detto in Austria l'altro giorno.

Ha chiuso all'ottavo posto che vista la sua stagione è comunque un bel risultato. Vale ha rischiato tenendo le gomme slick quando ha cominciato a piovere. Ci ha provato. E anche questa è una bella storia. È vero che il prossimo sarà il podio numero 200 della sua carriera in MotoGp, ma dopo 9 mondiali, 115 vittorie, 235 podi, 65 pole che volete che gli importi? Ma Vale è fatto così, in questa sua last dance ci proverà fino all'ultimo: «Un podio, una vittoria me li meriterei davvero, anche a tavolino», dice ridendo.

Meriterebbe anche un decimo Mondiale, ma questo è un altro discorso. Vale vorrebbe andarsene lasciando un ultimo segno. Non gli regaleranno nulla però. Dovrà guadagnarselo in pista e non sarà semplicissimo perché obbiettivamente ha perso per strada qualche decimo anche se alla fine a bocciarlo è stata solo l'età e nient'altro. Bello se la faccia ancora addosso. Altro che Vinales che prima boicotta la sua Yamaha e poi firma con l'Aprilia per l'anno prossimo. Lui certe emozioni forse non riuscirà a trasmettercele mai, anche se vincere con l'Aprilia sarebbe davvero tanta roba.