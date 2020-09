Un esperimento sociale: il Bonucci reale e quello virtuale

Ormai qualsiasi cretinata scritta sui social viene presentata come un esperimento comportamentale: chiedere un’opinione, un consiglio, una confessione intima. Però nella vita reale può capitare un’occasione per misurare la divaricazione tra la vita di tutti i giorni e quanto viene amplificato sul web.

Come ad esempio mangiare una pizza all’aperto in una tiepida serata di settembre in piazza Carlina, uno dei luoghi più affascinanti di Torino, e vedere in un altro tavolo una coppia dalla grande popolarità: Leonardo Bonucci con la moglie Martina Maccari. Leo19 è una star del calcio globale: 8 scudetti e 3 Coppe Italia vinti con la Juventus, 423 presenze in Serie A, 97 volte in Nazionale. Per dare l’idea della sua presa sul pubblico, il profilo Instagram ha 4,3 milioni di followers. Anche Martina, bellissima mamma di tre figli, è una star di IG: la seguono costantemente oltre 220mila persone.

Nella piazza affollata si mimetizzano come una normale coppia di trentenni: schivi e semplici, lui in camicia e bermuda, lei con una maglia bianca dai motivi fantasia. Non è nel Dna di Torino avvicinare e tormentare sportivi e persone famose quando li si incontra in città. E infatti la serata dei coniugi Bonucci si delinea in assoluta tranquillità, forse anche eccessiva. Il nome del calciatore viene mormorato in qualche tavolata, una cameriera non lo riconosce, la cassiera ha un’idea vaghissima di chi possa essere. Ma ecco il vero esperimento social: durante la cena Leonardo scatta una bella foto a Martina e la posta su Instagram. In poche ore raggiunge quasi 53mila mi piace, praticamente l’intera popolazione di Moncalieri. E arriva anche il like del compagno di reparto Matthijs De Ligt. Un evento mediatico di un certo rilievo, una non notizia nella vita reale, segno dello sdoppiamento dell’attività umana nel virtuale. Gli applausi e gli incoraggiamenti si possono dare anche di persona e non solo sul cellulare. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano Leo e Martina.