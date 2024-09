Fabregas va a "lezione" all'università Gasperini

Ascolta ora 00:00 00:00

Cesc Fabregas ha svelato di essere stato a Bergamo, giovedì sera, per vedere all'opera dal vivo l'Atalanta contro l'Arsenal. Quel che non ha rivelato è di aver studiato talmente bene la Dea da avere preso in prestito il medesimo approccio di Gasperini. Quello aveva adottato prima di sfidare i Gunners: «Se cerchi di giocare alla pari con loro, perdi sicuramente», ha infatti detto il tecnico spagnolo dei nerazzurri bergamaschi, così come per il Gasp la vigilia di Champions era vissuta su «il nostro approccio non è certo di pensare di essere alla pari con loro». Da parte sua, il turnover che doveva mettere in campo proprio in coppa, l'Atalanta dovrebbe attuarlo con i lariani: sugli esterni di centrocampo dovrebbe trovare posto Bellanova dall'inizio al posto di Ruggeri, con Pasalic in campo dal primo minuto e Brescianini più arretrato ma al posto di Lookman. Partita importante innanzitutto per Retegui, non fosse che per smaltire il senso di colpa per il rigore (e soprattutto la successiva ribattuta) non sfruttata nel giovedì di coppa.

Dilapidato il doppio vantaggio interno con il Bologna nel turno precedente, al Sinigaglia, il Como preferisce la tecnica della carota e non sceglie il bastone per tentare di tenere sulla corda l'undici titolare.

Verso la conferma quindi di Audero tra i pali per Reina, Dossena verso la conferma dopo l'uscita anticipata nella gara con gli emiliani (Goldaniga pronto, nel caso) e con la sola possibile staffetta tra Mazzitelli e Perrone a metà, rinunciando di nuovo a Belotti per far spazio a Cutrone. Nel rinnovato Gewiss previsto l'esodo di 1300 comaschi, con il settore ospiti sold out.