Per i deboli di memoria, gli ultimi giochi risalgono all’8 novembre, dopo di che il diluvio della Nations League, infortuni, colpi di scena, facili altari seguiti da polvere. Allora torna il campionato, alleluja, si fa per dire, da qui fino al venti di dicembre nessuna pausa che però verrà riservata per le festività, dodici giorni e ritorno nel 2027. La confusione regna sovrana, il calendario pilotato per interessi dei campioni d’Italia, prevede oggi il rientro con la capolista Lazio in casa contro il Lecce, nuova attesa di una caduta per Gattuso e la sua squadra, tre ore dopo toccherà alla Roma esibirsi a Parma e Gasperini sa benissimo che le vitamine di una vittoria saranno decisive nella fantastica trasferta di champions contro il Psg. Ci sono oggi altri due impegni curiosi, il Como aspetta il Cagliari e dopo aver visto i numeri mondiali di Nico Paz con la camiseta argentina ci si augura che il ragazzo confermi la propria arte geniale, al Maradona la musica è diversa, Allegri contro il Torino, Allegri contro se stesso, Allegri e il Napoli, quindici punti di distacco dalla Lazio, cinque dal Frosinone, cioè dalla zona di coppe, se la squadra riuscirà a passare la nottata sarà soltanto sereno variabile, infatti martedì sera si preannuncia nuova sfida acida, dopo Danimarca-Norvegia, tra Haaland e Hojlund in City-Napoli. Juventus-Venezia all’ora di pranzo non eccita nessuno però il coming out calcistico di Conte potrebbe avere mandato ai fumi Spalletti, per fortuna il club, cioè Carnevali, ha respinto al mittente le dolci nostalgie dell’ex, Milan-Frosinone può e deve far crescere ai rossoneri la consapevolezza della propria forza, infine l’Inter contro l’Atalanta, senza un domani per Sarri che è a sei punti dalla zona salvezza e altrettanti dall’Europa, scherzi del calcio. Il nostro.