Il finto infortunio di CR7: la conferma dal like della sorella

Che Cristiano Ronaldo sia insofferente al Manchester United non è certo una novità: quasi un paio di mesi fa si era sfogato affermando di non essere approdato ai Red Devils per "stare al settimo posto". Lo United, adesso, è migliorato di poco (quinto in classifica ma fuori dalla zona Champions) ma a destare scalpore questa volta è stata l'assenza di CR7 dalla gara contro il Manchester City, il super derby, vinto 4-1 dal team di Guardiola. Nè in campo, né in panchina e nemmeno in tribuna: il club non ha fornito alcuna giustificazione e l'asso portoghese potrebbe essere addiritura volato in Portogallo. Ma cos'è successo?

Il "giallo" sull'assenza

Ufficialmente, un piccolo infortunio all'anca lo ha tenuto fuori dall'allenamento di rifinitura di venerdì scorso. Per questa ragione, ma anche per motivi tattici, il mister dello United Ralf Rangnick aveva ipotizzato una formazione anti-City senza Ronaldo titolare. Sappiamo bene i mal di pancia di CR7 quando non gioca o viene sostituito, ne abbiamo avuto prova numerose volte quando era alla Juve. Da qui sarebbe scoppiato il caso: sapendo di non giocare, avrebbe deliberatamente deciso di fare di testa sua non presentandosi alla gara. " Non posso costringere qualcuno a giocare se mi dice che non sta bene ", ha affermato Rangnick nel post partita, aggiungendo un particolare non di poco conto. " Il dottore mi ha detto che Cristiano aveva un problema all'anca e che non sarebbe stato della partita ", ha spiegato l'allenatore, facendo però intendere di non aver mai parlato con lui.

La smentita con un like

Non sappiamo se con leggerezza o meno, la sorella di Ronaldo, Katia Avero, ha interagito con un tifoso del portoghese mettendo un cuore, un like, ad un post su Instagram dedicato al fratello. L'accounto 'cr7.0_lendario' aveva scritto che Ronanldo " non è infortunato e non è malato. È al 100%. Buongiorno a tutti voi che, come me, siete tristi perché Rangnick ha deciso di rovinarvi la domenica tenendo CR7 fuori da un big match del genere per semplici ragioni tattiche ”, riporta la Gazzetta dello Sport. È chiaro che il "mi piace" non è altro che una conferma del finto infortunio ma un totale dissenso con l'allenatore tedesco con il quale è ormai risaputo come non corra buon sangue. Secondo fonti ben informate, il calciatore sarebbe rientrato a Madeira con la famiglia senza dare spiegazioni.

I numeri della crisi

Questo ennesimo gesto sarà destinato a lasciare il segno nel rapporto con mister, squadra e società. Era da oltre 15 anni che Cristiano non disputava una stagione più negativa: soltanto nove le reti messe a segno su 23 presenze in Premier League (contro 21, 31 e 29 nelle tre stagioni precedenti alla Juve), compensate da sei gol su sei gare in Champions League. Di certo, però, quando lo hanno acquistato dalla Juve a Manchester si aspettavano un rendimento totalmente diverso.