Gabbiadini e Caputo affondano Sheva: terzo ko di fila

La settimana travagliata della Sampdoria, segnata dall'arresto del suo presidente Ferrero, si chiude con una travolgente vittoria nel derby contro il Genoa. Un 3-1 che allontana i blucerchiati dalla zona calda della classifica, mentre conferma il momento pessimo dei rossoblù, che, da quando hanno scelto Shevchenko come allenatore, non hanno ancora vinto: è il terzo ko di fila.

Grande protagonista della serata, Manolo Gabbiadini, che sblocca il risultato già al 7'. Tutto nasce da un calcio d'angolo di Candreva che ritorna sui piedi dell'ex interista; cross di quest'ultimo che l'attaccante incorna da dentro l'area, dimenticato sia da Masiello che da Vanheusden. Per Candreva quinto assist in questo inizio di campionato da incorniciare, condito anche da 6 gol. L'1-0 non cambia lo spartito, vista anche la pochezza disarmante del Genoa da centrocampo in su. Shevchenko rispolvera Pandev, ma il macedone è quasi inesistente, così come il compagno di reparto Ekuban. La Samp di contro continua con buoni fraseggi: la migliore occasione capita sul finire del primo tempo a Caputo, che conclude alto in diagonale. Bravo ancora Candreva nel suggerimento.

Clamorosa la chance che si divora il Genoa a inizio ripresa: Sturaro anticipa Augello e mette al centro per Hernani, ma il brasiliano dal dischetto del rigore, senza nessuno davanti a sé, spara in Gradinata Nord. Inevitabile, quasi sul ribaltamento di fronte, il raddoppio della Samp con Caputo, bravo a ribadire da pochi passi una respinta non perfetta di Sirigu su siluro di Candreva. Partita chiusa a metà secondo tempo dall'autorete di Vanheusden, con la partecipazione di Gabbiadini. Il gol viene convalidato dal Var dopo che l'attaccante era già stato sostituito da Verre. Paradossi del video-arbitraggio. Con la rete di ieri, il centravanti raggiunge Mancini e Milito a quota 4 nella classifica marcatori nel Derby: la vetta di «Pinella» Baldini e Adriano Bassetto adesso dista solamente un gol. Per il Genoa è davvero notte fonda, nonostante il sigillo del rientrante Destro nel finale.