La generazione senza Mondiali

Un Mondiale di calcio è un'esperienza magica, in grado di accendere la fantasia di tutti gli amanti del calcio, in particolar modo quella dei bambini. Stimola la loro curiosità sulle nazionali partecipanti attraverso le figurine, i servizi in tv, magari (perché no) anche i giornali, le lunghe attese per l'inizio dell'evento e, quando finalmente arriva il momento tanto atteso, le partite guardate in famiglia, tutti riuniti davanti alla tv, oppure con gli amici. E proprio il fatto che si giochi ogni quattro anni (non come qualche genio della Fifa propone di fare, ogni due) rende il trofeo ancora più elettrizzante.

Per la seconda volta di fila l'Italia non disputerà i Mondiali di calcio. Un vero e proprio dramma per un popolo di "malati di calcio". Non stiamo qui a parlare delle colpe, che in primo luogo sono riconducibili al fatto che non abbiamo segnato mentre i nostri avversari, la Macedonia del Nord, lo ha fatto. Abbiamo perso e siamo fuori. Capitolo chiuso, game over. Anzi, il game per noi non è neanche iniziato.

Riflettiamo un attimo sui bambini e i ragazzini che non vedranno i propri beneamini ai prossimi Mondiali. E magari, se sono piccoli, non hanno mai visto un Mondiale tifando per gli Azzurri. Ci sono cose ben peggiori nella vita, ovviamente. Il calcio è solo un gioco e sicuramente ci saranno tante altre bellissime cose da fare. Ma in un Paese pallonaro come il nostro, siamo certi che questa debacle, l'ennesima, lascerà un segno.

Sui Mondiali di calcio si sono formate intere generazioni, sono stati scritti film, libri e canzoni, ispirate non solo alle vittorie ma anche alle partite epiche (come Italia-Germania 4-3 del Mondiale 1970). Sì, è vero, abbiamo vinto gli Europei, battendo gli inglesi in casa loro, allo stadio di Wembley. Bellissimo, ma volete mettere i Mondiali? Non c'è proprio paragone.

Come riuscire a superare questa tristezza dei nostri bambini? Come trasmettere in quelli di loro che giocano a calcio la voglia di sognare di giocare contro le Nazionali più forti del mondo (Maradona da bambino in un'intervista disse che il suo sogno più grande era quello di poter giocare un trofeo mondiale) oppure anche solo vedere le partite in tv e magari vincere la Coppa dorata?

Ci sono tanti altri sport, risposta giusta. E i vari Jacobs e Tamberi ci hanno fatto e continueranno a far sognare. Questo è poco ma sicuro. Il calcio però fa parte del nostro dna, è inutile nasconderlo. Ci mancherà e mancherà ai nostri ragazzi. Facciamo in modo, cari signori che governate il mondo del pallone italiano, che questa brutta figura non capiti mai più. Cosa fare lo dovete sapere voi che siete pagati per questo.

Un'idea (soltanto una piccola un'idea): perché, una volta tanto, non lanciare l'Under 21 al gran completo e far crescere questo gruppo scommettendo sul futuro? Altri lo fanno in giro per il mondo... noi no. Perché?