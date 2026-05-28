Un Giro "danese": c'è gloria per Valgren faticatore del pedale

Il giro continua a parlare danese: dopo Vingegaard ecco Valgren. Da un fuoriclasse da Grandi Giri ad un faticatore del pedale che si porta a casa per la prima volta in carriera una tappa di un grande Giro.

Una vittoria alla carriera, per il 34enne corridore della EF, che dopo una serie di ottimi risultati (un'Amstel, due Giri di Danimarca, tappe alla Tirreno e altro), quattro anni fa ha rischiato seriamente di piantare lì tutto. Vittima di una bruttissima caduta in corsa, si rompe in un sol colpo bacino, anca e ginocchio. La carriera è a rischio, ma Valgren non si da per vinto e torna alle corse. Come un salmone risale la corrente, non teme di fare la fine di uno stoccafisso. Quest'anno, a cinque anni di distanza, torna al successo proprio alla Tirreno-Adriatico e adesso anche sulle strade rosa di Andalo, con la benedizione del suo grande amico Vingegaard: "È un bravo ragazzo, se lo merita", assicura la maglia rosa.

Se a vincere non è propriamente un ragazzino, alle sue spalle arriva il nonno del gruppo (il più vecchio è Poels, di 11 giorni, ndc), Damiano Caruso, 39 anni ad ottobre. Dopo aver fatto da balia per due settimane alla maglia rosa Eulalio, oggi si mette in proprio e prova a riassaporare il gusto della vittoria, che sfiora: terzo. "Sono venuto al Giro per questo racconta orgoglioso il ragusano, entrato nella Top ten della classifica generale dietro l'altro italiano Piganzoli -. La gamba non è quella dei giorni migliori ma io sono testardo e da qui alla fine ci riproverò. Sul traguardo di Andalo ha vinto chi ne aveva di più, ma sono orgoglioso di me stesso".

Ordine d'arrivo 17ª tappa Cassano d'Adda-Andalo: 1) Michael Valgren (Dan, Ef) km 202 in 4h 41'33'' (media 43,047), 2) Leknessund (Nor) a 3'', 3) Caruso a 6'', 4) Vlasov (Rus) st, 5) Rubio (Col), 6) Arrieta (Spa) a 14'', 7) Garofoli a 52'', 34) Vingegaard (Dan) a 5'15''.

Classifica: 1) Jonas Vingegaard (Dan, Visma) in 66h 57'14'', 2)

Gall (Aut) a 4'03'', 3) Arensman (Ola) a 4'27'', 4) Hindley (Aus) a 5', 5) Eulalio (Por) a 5'40'', 6) Gee West (Can) a 7'09'', 7) Storer (Aus) a 7'14'', 8) Piganzoli a 7'57'', 9) Caruso a 8'34'', 20) Pellizzari a 30'52''.