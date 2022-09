Il giudice come il Var: "non vede" i mister volgari

Dal fine settimana da saloon al martedì buonista del giudice sportivo. Il dottor Mastrandrea non deve aver recepito l'invito del presidente Gravina: «Datevi una calmata». Le sanzioni della settimana regalano un bello sconto agli allenatori indemoniati che hanno dato uno spettacolo penoso nelle partite dell'ultima giornata. Penoso soprattutto se rapportato a fior di professionisti e di stipendi. Il giudice ha avuto la mano quasi pesante solo con Marco Giampaolo, il tecnico blucerchiato che ne ha dette di tutti i colori uscendo dal campo all'arbitro di Samp-Milan: due giornate. Tutti gli altri teatranti del weekend se la sono cavata con una giornata o addirittura meno, insomma quasi un buffetto per i miliardari della panchina che si comportano come sui campi di Prima categoria. Max Allegri, dopo l'imbarazzante esibizione della sua Juve, ha pensato di inveire contro gli arbitri e il Var, scatenando una rissa volgare che ha coinvolto metà dei giocatori (e non solo) in campo. Ma il giudice ha fatto peggio del Var: invece della telecamera ha chiuso un occhio e ha appioppato al tecnico un solo turno di sospensione. Che comunque ha indispettito il livornese, salito in cattedra per chiedere una riforma della giustizia sportiva: «Agli allenatori andrebbero date solo multe, così facciamo beneficenza, ma non squalifiche, così la domenica successiva possiamo essere di nuovo in campo». Tanto, per uno che prende 7 milioni l'anno cosa volete che siano 15mila euro di ammenda? Già, elemosina Le squalifiche datele agli allenatori di Promozione o Eccellenza, a chi le multe non può permettersele. D'altra parte un altro recidivo campione di eleganza come Maurizio Sarri, dopo aver fatto il dito medio alla panchina del Verona, ha rimediato solo un'ammonizione con diffida. Così, quando i vostri figli emuleranno le gesta imparate da questi signori, non dategli più uno scapaccione. Vi basterà ammonirli. Con diffida, però.