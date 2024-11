Hyundai Inster, la piccola grande coreana ora è pronta a conquistare le città italiane

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è una piccola elettrica che pensa in grande, è coreana ed è pronta a conquistare le città italiane. Si chiama Inster ed è il nuovo Suv Hyundai compatto che non passa inosservato per versatilità e tecnologia. Sì, un Suv ma dalle dimensioni contenute, che si propone di offrire un'efficienza di gran lunga superiore a modelli più ingombranti e costosi. Merito del passo allungato che garantisce spaziosità interna senza rivali sia per i passeggeri sia per i bagagli, coadiuvata da numerose soluzioni di praticità come i sedili scorrevoli e ripiegabili completamente con frazionamento 50:50 sia all'anteriore che al posteriore.

Un'auto elettrica ricca di fascino e dallo stile iconico e futuristico che rappresenta, di fatto, un modello unico nel suo genere perché si colloca nel segmento A, una fascia di mercato quasi oramai del tutto abbandonata dagli altri grandi costruttori. Manovrabile, agile, pratica, flessibile, aggettivi che rispecchiano perfettamente l'anima poliedrica di un'auto ambiziosa.

La Inster rappresenta l'evoluzione stilistica del Casper, una city car con motore endotermico presentata in Corea nel 2021. Lunga 3,825 metri, larga soli 1,610 metri, alta 1,575 metri e con un passo di 2,58 metri, la nuova di casa Hyundai vanta una capacità di carico di 280 litri in configurazione standard e fino a 351 litri facendo scorrere i sedili posteriori.

Anche gli interni riflettono l'anima moderna di un corpo macchina che rispecchia il nuovo corso stilistico del Marchio. Quadro strumenti con display da 10,25 pollici, schermo del sistema d'infotaiment da 10,25 pollici. Bella la consolle centrale che sembra quasi proiettarsi verso i passeggeri.

Prezzo? Si parte da 24.900 e una dotazione di serie estremamente completa per l'allestimento base XTECH disponibile sia nella versione da 97 CV con batteria da 42 kWh, capace di un'autonomia di 327 km nel ciclo combinato WLTP (473 km nel ciclo urbano) per arrivare alla variante a più elevata autonomia da 26.650 con 115 CV e batteria da 49 kWh, in questo caso dotata di un'autonomia di ben 370 km (WLTP combinato) che arriva addirittura a 518 km in città (WLTP urbano). Per passare dal 10% all'80% della capacità massima della batteria occorrono, in presenza di una stazione di ricarica DC da 120 kW, occorrono circa 30 minuti.

La funzionalità Vehicle-to-Load consente di ricaricare dispositivi elettrici esterni, la ricarica bidirezionale avviene così senza alcuna necessità di collegare device esterni.

Due le motorizzazioni disponibili, quella per la versione base sprigiona una potenza di 97 CV, quella destinata alla Long-Range arriva a 115 CV.