Immobile c'è e si vede: Lazio qualificata

Un passo per volta. Facendo anche qualche calcolo. La Lazio a Mosca, sul campo della Lokomotiv (contro cui, nel 1999, conquistò la finale di Coppa delle Coppe poi vinta col Maiorca), vince 3-0, ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo. Gara giocata a ritmi bassi, troppo bassi. Nella prima ora di gioco l'unico spunto interessante è quello di Zaccagni che, dopo una bella finta su Silyanov, è stato atterrato dal difensore russo prendendosi il calcio di rigore poi trasformato da Immobile. L'attaccante si è poi ripetuto sette minuti dopo, al 63', trasformando anche il secondo penalty (è poi Pedro a fare il 3-0 all'88' con un bellissimo sinistro dal limite).

I biancocelesti non hanno mai spinto sull'acceleratore, probabilmente con la testa alla sfida di domenica con il Napoli in campionato. Questo è però bastato non solo per conquistare i 3 punti ma anche per garantirsi il passaggio del turno. Ora, nell'ultima giornata, i biancocelesti si giocheranno il primo posto col Galatasaray nello scontro diretto. Per arrivare prima, la squadra di Sarri, dovrà vincere, indipendentemente dal risultato. Per la Lazio, la vittoria di Mosca, è dunque un passo in avanti. Con qualche calcolo in vista della prossima, importantissima, gara di campionato con il Napoli che per i biancocelesti può essere fondamentale nella corsa al quarto posto.