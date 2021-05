"Qui si lucidano gli scudetti": Conte fa impazzire i tifosi

Adesso non ci sono più dubbi sul tricolore dell'Inter. Antonio Conte mette da parte ogni scaramanzia e nel giorno di riposo posta un video su Instagram: "Al centro sportivo non si smette mai di lavorare" che ritrae un collaboratore del club impegnato a lucidare gli scudetti esposti nel centro sportivo nerazzurro.

L'Inter si avvicina sempre di più alla conquista del 19° scudetto dopo il successo di ieri contro il Crotone. C'è grande trepidazione tra i tifosi e in tutto il mondo nerazzurro: manca soltanto un punto per la certezza matematica ma già dopo la partita contro i calabresi è iniziata la festa negli spogliatoi e sul pullman. Adesso anche ad Appiano Gentile è tutto pronto per accogliere un nuovo titolo da mettere in bacheca. Un'attesa confermata da Antonio Conte che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video che ritrae all'opera un collaboratore del club che lucida gli scudetti esposti nel centro sportivo nerazzurro. "Intanto al centro sportivo non si smette mai di lavorare... Grazie Reiner" il messaggio di Conte. Lavori in corso dunque in attesa dell'aggiunta del nuovo gagliardetto. Il tecnico leccese ha accompagnato il suo post con l'hashtag #alltogether , tradotto in italiano "tutti insieme", a conferma di un lavoro di squadra sottolineato più volte dallo stesso Conte che, nonostante il giorno di riposo, si è recato comunque al centro sportivo Suning.

Grande gioia e soddisfazione per il vero artefice di questa impresa che ai nerazzurri manca ormai da 11 anni. L'allenatore nerazzurro ha spiegato dopo il match contro il Crotone che i giocatori seguiranno la partita dell'Atalanta nelle rispettive abitazioni, in attesa di poter celebrare il titolo tutti insieme nel prossimo impegno casalingo contro la Sampdoria. Insomma, nulla è stato ufficialmente preparato per oggi, ma nel caso in cui gli uomini di Gian Piero Gasperini non vincesserro sul campo del Sassuolo meglio non farsi trovare impreparati. In casa Inter è tutto pronto per celebrare il 19° scudetto, si attende solo l'inizio della festa.

