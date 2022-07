Lazio e il restyling in difesa: ecco Romagnoli

La grande protagonista delle ultime ore di mercato è stata la Lazio, che dopo un avvio a rilento si è letteralmente scatenata questa settimana. Dopo Gila (preso dal Real Madrid per 6 milioni) e Casale (prelevato dal Verona per 7 milioni più 3 di bonus) i biancocelesti hanno anche definito l'ingaggio di Alessio Romagnoli. L'ex capitano del Milan firmerà nelle prossime ore un contratto quinquennale con stipendio da 3,5 milioni annui (bonus inclusi). Un vero e proprio restyling difensivo quello operato dal presidente Lotito per consegnare a Maurizio Sarri i rinforzi tanto desiderati. Ora i capitolini dovranno acquistare due portieri visti gli addii a zero di Strakosha e Reina (accasatosi al Villarreal): trattativa in dirittura d'arrivo per il portoghese Luis Maximiano in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni dal Granada, mentre come dodicesimo piace Provedel dello Spezia.

E non finisce qui: la Lazio ha bloccato per il centrocampista il gioiello del Verona Ilic, destinato a essere l'erede di Luis Alberto che vuole tornare in Spagna ed è nel mirino del Siviglia. Per cedere lo spagnolo i dirigenti laziali chiedono però 25 milioni di euro, visto che il 30% della vendita spetta al Liverpool. Tra i club più attivi c'è sempre la Fiorentina che ha completato gli arrivi di Gollini (prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta) e Jovic (a titolo definitivo dal Real Madrid): il prossimo colpo viola sarà il terzino destro Dodò, che verrà acquisto dallo Shakhtar per 14,5 milioni più 3 di bonus. A proposito di brasiliani in partenza dal club ucraino: ennesimo rinforzo per il Monza che ha messo le mani sul centrale Marlon (prestito). Sono proprio i difensori a infiammare le trattative: Koulibaly ha detto no alla proposta del Napoli per il rinnovo e può partire (servono 40 milioni). Sul centrale senegalese è forte il pressing della Juventus e va registrato pure l'interesse di Chelsea e Barcellona.

L'Inter invece ha in pugno Bremer (accordo per un quinquennale da 3 milioni) e ora cerca l'intesa col Torino, che ha individuato in Solet del Salisburgo l'erede. Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan accelera per De Ketelaere: accordo col trequartista belga fino al 2027 (stipendio da 2,5 milioni a stagione), ora i rossoneri devono trovare la quadra col Bruges (vogliono 35 milioni). Dalle parti di via Aldo Rossi si respira un cauto ottimismo anche per Renato Sanches, che può essere prelevato dal Lille per 10 milioni. In settimana summit con Mendes per provare a chiudere. Infine la Roma: per il dopo Zaniolo pensa a Zaha del Crystal Palace.