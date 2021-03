Lazio, niente impresa contro il Bayern. Italiane out dalla Champions League

La Lazio doveva compiere una vera e propria impresa, un miracolo, per passare il turno in Champions League dopo l'1-4 subito dal Bayern Monaco. I biancocelesti hanno lottato con le unghie e con i denti ma hanno perso anche la sfida di ritorno all'Allianz Stadium per 2-1 grazie alle rete siglata dall'immenso Lewandowski, nel primo tempo e su calcio di rigore, e da Choupo-Moting nella ripresa. Per la Lazio in rete Marco Parolo di testa al minuto 82'

La qualiificazione era già stata compromessa all'andata ma quantomeno la squadra di Inzaghi ha provato con onore ad avere la meglio dei campioni d'Europa in carica che staccano così meritatamente il passa per i quarti di finale. Per la prima volta dopo anni non ci sarà nessuna squadra italiana ai quarti di Champions League con Atalanta, Juventus e Lazio eliminate da Real Madrid, Porto e appunto dal Bayern Monaco. Nell'altro match di serata il Chelsea di Thomas Tuchel batte per 2-0 l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, bissa il successo dell'andata e stacca il pass per il turno successivo.

La cronaca della partita

La Lazio parte con una discreta personalità in casa dei campioni d'Europa in carica e al 9' ci prova Correa dopo un bello scambio con Muriqi: para a terra Nubel. Al 13' il tiro di Sané fa tremare Reina mentre al 16' Savic ci arriva sul traversone di Luis Alberto: blocca il portiere del Bayern. Al 31' ecco l'episodio che fa svoltare la partita: Muriqi cintura Goretzka e l'arbitro concede il rigore. Dal dischetto Lewandowski non perdona.

Nella ripresa il Bayern resta sornione con la Lazio in difficoltà a mai realmente pericolosa. Al 67' Lewandowski colpisce il palo e poi la sfera finisce tra le braccia di Reina mentre sei minuti doop il neo entrato Choupo-Moting riceve palla da Alaba e punisce il portiere spagnolo della Lazio. I ragazzi di Inzaghi trovano il gol della bandiera all'82' con il bel colpo di testa di Parolo che batte Nubel sull'assist di Pereira. Nel finale Acerbi ci prova di testa ma la sua conclusione è imprecisa: finisce 2-1 per il Bayern che si qualifica così ai quarti di Champions League.

Il tabellino

Bayern Monaco: Nübel; Pavard, Boateng (46' Suele), Hernandez, Alaba; Kimmich (77' Javi Martinez), Goretzka (64' Davies); Gnabry, Müller (71' Musiala), Sané; Lewandowski (71' Choupo-Moting)

Lazio: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari (57' Parolo), Milinkovic-Savic, Escalante (84' Akpa Akpro), Luis Alberto (75' Cataldi), Fares; Correa, Muriqi (57' Pereira)

Reti: 33' Lewandowski (B), 73' Choupo Moting (B), 82' Parolo (L)

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?