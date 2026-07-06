Charles d'Inghilterra

Sorpresa rossa. Addirittura una sorpresona. Il tunnel di Leclerc è finito dopo 623 giorni. Charles non vinceva da Austin 2024 e negli ultimi fine settimana aveva perso il sorriso. Improvvisamente, dopo una gara Sprint anonima, ha messo le mani sulla sua SF-26 e ha ritrovato il feeling che lo aveva lasciato dall'inizio dell'anno, abbandonandolo anche a casa sua, nella gara di Monaco. Leclerc però non ha mai mollato, ha continuato a lavorare con il team per trovare una soluzione e alla fine lo ha baciato anche la fortuna mettendo fuori gioco Antonelli a una dozzina di giri dalla bandiera a scacchi. Kimi era in rimonta e avrebbe avuto delle grandi chance di vincere, ma per una volta la buona stella ha protetto Charles che era stato bravissimo al via, scattando davanti a Kimi, passato anche da Hamilton. Vincere a Silverstone, là dove era cominciata la leggenda Ferrari nel 1951 con la vittoria di Froilan Gonzales, ha un significato particolare anche perchè questa è la vittoria numero 250 della Scuderia, festeggiata in pista anche dal presidente Elkann, arrivato a sorpresa in pista. "Complimenti a tutta la Ferrari, questo è un momento importante perché qui abbiamo vinto la prima gara e qui stiamo festeggiando la 250esima. È la dimostrazione che quando la Ferrari è unita si vince", ha detto concludendo con un "Forza Ferrari" che a Silverstone ha davvero un sapore speciale.

"Non è stato il finale che ho sognato, dietro a Safety Car, ma sono incredibilmente felice!", ha detto Leclerc alla sua prima vittoria da sposato. In un weekend in cui le stelle erano tutte per gli altri, per Kimi o per Lewis, l'eroe di casa, si è preso tutto lui mettendo la firma su uno dei trofei più belli del campionato. Per la 7ª volta su 9 gare suona Mameli in una F1 che è sempre più Formula Italia. Dopo 9 gare la Ferrari torna ufficialmente in corsa per il titolo perchè la mancanza di affidabilità della Mercedes comincia a pesare sulla classifica di Kimi e di fortunello Russell, risalito fino al secondo posto quando sembrava essere sprofondato. La Scuderia avrebbe anche potuto chiudere con una doppietta se solo al box non avessero deciso di far rientrare Hamilton quando a 4 giri dalla fine è entrata in pista la Safetry Car. Peccato. Ma almeno Lewis non è stato penalizzato per un'incomprensione sotto bandiera gialla. E dire che alla vigilia nessuno, a cominciare da Vasseur, credeva in questa Ferrari a Silverstone.

Vincere a casa loro è sempre qualcosa di particolare, anche se in Ferrari devono ancora capire perchè sono andati così veloci. "Non stavamo giocando a nascondino, i numeri ci raccontavano un altro weekend. Dobbiamo capire", ha ammesso Charles, finalmente felice.