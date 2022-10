L'Italvolley rialza la testa col Giappone e vede i quarti

L'Italvolley femminile ritrova subito le buone abitudini, ripartendo con un successo dopo la sconfitta di martedì nella battaglia contro il Brasile. Le azzurre hanno avuto bisogno di un set per scrollarsi di dosso le scorie fisiche e mentali portate in dote dalla maratona contro le sudamericane, ma sono riuscite ad avere la meglio del sempre ostico Giappone e a portare a casa il bottino pieno, prezioso per mantenere il primato nella Pool E della seconda fase del Mondiale.

Il 3-1 finale contro le nipponiche rende l'idea di un match tutt'altro che facile, complicatosi ulteriormente in avvio a causa dei tanti errori delle azzurre in entrambe le fasi di gioco e la vena realizzativa delle avversarie, che si sono aggiudicate il primo set col punteggio di 20-25.

Serviva una scossa, prontamente arrivata nel secondo parziale nel quale l'Italia ha sistemato muro, difesa e percentuali al servizio, sfondando al centro con Danesi e Chirichella e permettendo a Egonu di liberare la sua potenza di fuoco. Il 25-20 in favore delle ragazze di Mazzanti ha pareggiato i conti, prima del sorpasso arrivato con un terzo set praticamente perfetto, nel quale l'Italia si è subito portata avanti di sette punti senza più voltarsi fino al 25-14 che ha chiuso il parziale.

Nel quarto set la resistenza del Giappone è durata fino al 7-7, quando le tigri azzurre hanno sfoderato gli artigli trascinate delle giocate di una ispirata Sylla (oggi preferita a Pietrini) che hanno propiziato l'allungo decisivo per il 25-15 e il successo finale delle nostre ragazze. L'Italia resta così al comando del girone ed è attesa dal prossimo impegno con l'Argentina fanalino di coda (domani alle ore 17.15, Rai 2 e Sky), con l'obiettivo di un altro risultato pieno prima della sfida contro la Cina che chiuderà la seconda fase del torneo.