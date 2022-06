Lukaku c'è, ma l'Inter vende e non compra...

Come definire Beppe Marotta, l'ad dell'Inter? Un genio. Qualcuno penserà il solito giornalista bacia pile. No, qui parla la realtà. Marotta si è incartato il mondo mediatico in un bel sacchetto di sogni e si è messo in tasca la realtà, affinchè non sia ben visibile. Dunque l'Inter ci sta dicendo che l'onesto prestito di Lukaku è cosa fatta. Affarissimo anche scalando 10 milioni dal colpo dell'anno scorso? Tutto fatto comunque, ieri il vertice decisivo, mancano solo le firme. Già tra oggi e domani il possibile annuncio. E l'Inter ci dice che l'ombroso Dybala sta arrivando a parametro zero. E lasciamo perdere tutte le disquisizioni sul come giocare, quando anche i bambini sanno che una squadra deve essere equilibrata nel centrocampo, il resto si vedrà.

Marotta ha acquisito un portiere di riserva a parametro zero, il vice di Brozovic a prezzo di saldo e l'ottimo Mikhitaryan a parametro zero. Dunque l'Inter non sta comprando: acchiappa parametri zero (attività costata critiche a Milan e Juve nel passato) e compra al minimo. Perfetto! Peccato che qui stia passando la tesi che l'Inter compra. Mentre la realtà dice che l'Inter vende. L'Inter vende, non compra.

Ovvero per riportare a casa l'ambito Lukaku disfa metà difesa: via Skriniar a prezzo da nababbo salvo che il Psg cambi obiettivo, via Dumfries che sarebbe il terzo terzino destro, dopo Cancelo e Hakimi, spedito velocemente per far cassa. E se possibile, ma questo sarebbe un affare, via De Vrji quest'anno non proprio un'eccellenza. Magari potrebbe partire Lautaro. Aggiungete che il club ha perso Perisic per evitarsi un ingaggio pesante. C'è Gosens? Vabbè vedremo.

Così a destra e sinistra, Inzaghi non avrà i due che hanno fatto la differenza. Difficile pensare che Bellanova basti a sostituire Dumfries.

Del resto Conte non si era lamentato di Barella, troppo inesperto e in arrivo dal Cagliari per essere giocatore internazionale? Altri giocatori verranno spediti ad evitare un accumulo di stipendi.

Dunque pensate che l'Inter faccia un affare nel vendere metà difesa? Gli obiettivi della prossima stagione sono due: rivincere lo scudetto e migliorarsi in Champions. Non semplice. Quindi vendere, questo è il segreto? Acchiappar danari l'unica realtà accertata. E Marotta resta un genio. Chapeau!