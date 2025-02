La cripto Signora

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel capitale della Juventus spunta un nuovo azionista dai numeri roboanti. Tether, gigante delle criptovalute che lo scorso anno ha riportato profitti record per 13,7 miliardi di dollari, ha acquistato una partecipazione «strategica» nel club bianconero. Sconosciuta ai più, Tether gestisce la stablecoin Usdt (una tipologia di criptovaluta che è ancorata al dollaro statunitense), la maggiore al mondo con una capitalizzazione di mercato di oltre 140 miliardi di dollari e oltre 400 milioni di utenti nei mercati emergenti dove funge da sostituto digitale del dollaro Usa, uno scudo contro la svalutazione che caratterizza diversi paesi in via di sviluppo. Nei forzieri di Tether ci sono soprattutto Treasury a breve scadenza, ma anche bitcoin e oro.

Ai vertici di Tether spiccano due italiani. In particolare, Giancarlo Devasini, torinese doc, è il suo fondatore e anche maggiore azionista; l'ascesa della stablecoin ha permesso a Devasini, ex chirurgo plastico, di scalare le classifiche dei miliardari della Penisola, assestandosi al quarto posto con una ricchezza stimata di 9,2 miliardi di dollari, precedendo nomi illustri del capitalismo nostrano quali Piero Ferrari, Patrizio Bertelli e Miuccia Prada. Non è da meno il genovese Paolo Ardoino, ceo di Tether, con 3,9 miliardi di ricchezza stimata.

La società con sede a El Salvador ha precisato che l'entità della quota acquistata supera il 5% del capitale della Juventus (la holding Exor degli Agnelli è il primo azionista al 65,4%, mentre il fondo Lindsell Train detiene il 10,1%). La notizia ha fatto infiammare il titolo in Piazza Affari fino a +4% per poi rallentare sul finale. «In linea con il nostro investimento strategico nella Juve, saremo un pioniere nell'unire nuove tecnologie, come asset digitali, intelligenza artificiale e biotecnologie, con l'industria sportiva. Esploreremo strade per collaborazioni innovative e il potenziale per rivoluzionare il panorama sportivo globale», ha affermato Paolo Ardoino, che sul suo profilo X ha scritto: «Make Juventus great again».

Già sponsor della squadra di calcio del Lugano, Tether sotto la guida di Ardoino sta implementando una strategia di espansione con acquisizioni in vari settori e si appresta a lanciare una piattaforma di intelligenza artificiale. Pensa di poter catturare molte sinergie con l'industria sportiva.