Materazzi duro con Thuram: "Razzismo? Quando mi dicevano..."

Lilian Thuram, ex difensore di Parma e Juventus, si è sempre battutto in pima linea contro il razzismo e recentemente ha anche scritto un libro "Il pensiero bianco". L'ex calciatore francese, qualche giorno fa a margine del Festival dello sport di Trento, aveva parlato in questi termini in merito a questo delicato tema: "I giocatori bianchi e gli allenatori bianchi possono fare tanto, se non fai niente vuol dire che accetti uno stato di cose" , questo il pensiero di Lilian.

Il 49enne transalpino ha poi continuato: "Il razzismo è una trappola, un’ideologia politica che va avanti perché c’è gente che ci guadagna, Il razzismo è arroganza, è pensare di avere sempre ragione, è non volere ascoltare gli altri. Bisogna uscire da questa arroganza per diventare esseri umani. Per sconfiggerlo bisogna abbattere i pregiudizi. I giocatori devono dire: 'Sì, c’è razzismo in Italia'. Lo dico perché ami l’Italia e vuoi cambiare le cose. Se tu hai un problema, io ti devo aiutare, non è che ti devo chiedere prima da dove vieni e che colore della pelle hai", questo l'affondo di Thuram in merito al tema razzismo.

La replica di Materazzi

Marco Materazzi, ex giocatore dell'Inter e della nazionale italiana, ha però dissentito alle parole di Thuram e sempre a margine del Festival di Trento ha risposto così all'ex calciatore della nazionale francese: "Sono contro il razzismo, però Thuram non è mai uscito dallo stadio quando cantavano Materazzi figlio di p... Questa è la discriminazione, per il bianco, per il nero e anche per il figlio di p...". L'ex difensore nerazzurro ha poi parlato del suo rapporto ai tempi dell'Inter con il tecnico Roberto Mancini: "Un paio di volte ci siamo scornati, ma è finito tutto lì. È normale succeda tra personalità forti, dopo il Mondiale del 2006 chiarimmo tutto anche per quello che dimostrai in campo. Andò tutto liscio come l'olio, poi infatti vincemmo tanto con lui e dopo di lui".

Social divisi

Le parole di Materazzi ovviamente hanno avuto un grande risalto mediatico e soprattutto sui social network con gli utenti che hanno avuto pareri contrastanti circa le parole dell'ex difensore dell'Inter: "Materazzi che dice a Thuram: "Sono contro il #razzismo, però Thuram non è mai uscito dallo stadio quando cantavano Materazzi figlio di p... Questa è la discriminazione, per il bianco, per il nero e anche per il figlio di p…" è la dimostrazione che la strada è lunga e difficile" , il commento di un utente. E ancora: "Alcuni sportivi dovrebbero limitarsi a parlare di sport giocato. Materazzi è uno di questi".