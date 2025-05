Milan e Bologna, antipasto di coppa senza maschera

Ascolta ora 00:00 00:00

Milano Milan e Bologna senza la maschera. Accettano entrambi gli allenatori, per motivi diversi, il rischio di affrontare lo stesso rivale della finale di mercoledì prossimo a Roma, con lo schieramento più affidabile possibile, rinunciando solo a qualche squalificato più esponenti riduci da acciacchi fisici.

Il Bologna ha un doppio traguardo da tagliare: quarto posto e coppa Italia. Curiosamente il suo gruppo dirigenti, a cominciare dall'ad Fenucci, sembra puntare tutto più sul secondo che sul primo, forse perché ritiene la concorrenza di Roma, Juve e Lazio molto qualificata. Per questo motivo Italiano lascia a casa oltre che Odgaard, anche i due - Holm e Ndoye - che devono smaltire l'infortunio muscolare ma poi tra inizio e cambi in corsa produrrà il massimo sforzo.

Il Milan, invece, ha un solo traguardo da tagliare per rendere meno amara la stagione, con quel nono posto che grida vendetta al cielo per il ritardo accumulato nelle settimane precedenti oltre che per la grande occasione (qualificazione agli ottavi di Champions) persa contro il Feyenoord, non contro il Real Madrid addomesticato nella sfida del girone iniziale. Eppure Sergio Conceiçao, dal test di ieri, sembra intenzionato a schierare il meglio a disposizione con due sole, motivate rinunce (Leao, per squalifica, e Fofana uscito a Genova per un colpo preso al piede sinistro, fascite plantare).

Di sicuro c'è il rilancio di Santiago Gimenez, apparso già in evidente risalita, nello spezzone di lunedì sera sotto il diluvio di Genova: ha bisogno di giocare per recuperare il credito che gli servirà in particolare dalla prossima stagione. La vera novità è invece la presenza dal primo minuto di Joao Felix, schierato nell'occasione nel tridente d'attacco, al posto di Leao: fin qui il suo contributo è stato modesto, tanto da indurre il club a non valutare l'opzione di un possibile riscatto.

È vero che ha indirettamente contributo a un paio di ribaltoni (Lecce e Genova) ma in entrambe le occasioni provocando un paio di autoreti (Gallo e Frendrup). Il gol con la Roma in coppa Italia resta la sua isolata prodezza balistica.