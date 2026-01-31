Milan, RedBird cambia creditore: ora c'è il fondo canadese Comvest

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, cambia ufficialmente creditore. Da ieri infatti il fondo americano Elliott, che ha avuto un ruolo storico prima nel salvare il club dalla bancarotta del cinese Yonghong Li e poi nel portare i rossoneri allo scudetto del 2022 e alla semifinale di Champions del 2023, è uscito di scena. Al suo posto il fondo canadese Comvest Credit Partners che ha aperto la linea di credito per finanziare il vender loan liquidato alla famiglia Singer (circa 550 milioni) allungando il tempo della scadenza prima fissata all'agosto 2028. Con Elliott sono usciti di scena anche i due rappresentanti nominati nel cda di casa Milan (Gordon Singer e Dominic Mitchell) che saranno sostituiti da altri rappresentanti designati dall'azionista di maggioranza.

Al cambio di socio-finanziatore, ha fatto seguito la conferma in blocco del management alla guida del Milan fin dal primo giorno di Elliott (Gazidis, uscito per motivi di salute, venne rimpiazzato da Furlani): Paolo Scaroni resterà presidente con il dossier stadio da portare a compimento mentre Giorgio Furlani sarà l'ad con al fianco il nuovo manager indicato da Cardinale, Calvelli, e l'addetto ai conti Cocirio. È il segno della continuità espresso dallo stesso proprietario ("è una visione di lungo periodo") che per la prima volta, nel comunicato, si presenta anche come president, etichetta americana per segnalare la maggiore vicinanza alle vicende quotidiane del Milan.

Gordon Singer, nell'atto di firmare le dimissioni dal cda, si è detto giustamente "orgoglioso dei due trofei vinti" augurando altri successi alla nuova governance. La recente visita di Cardinale agli uffici di casa Milan e a Milanello ha avuto proprio questo significato: preannunciare il cambio già preparato nei mesi precedenti e assicurare la continuità nella guida del club.