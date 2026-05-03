Miserie in serie A e oggi la giornata mondiale della risata

Ogni tanto il mondo del calcio si ricorda di quello che accade, o è accaduto, oltre la partita. Ieri, a Udine, i secondi di raccoglimento per Zanardi e, insieme, cinquant'anni dopo, la memoria del terremoto che uccise il Friuli e dunque striscioni e canti e lacrime per donne, uomini, figli, famiglie e borghi cancellati in quella sera del sei maggio del Settantasei. Poi, il pallone e la champions league de noantri infatti Como e Napoli, vale a dire il meglio degli allenatori secondo docenza di influencer, hanno offerto un football modesto, troppi i campioni d'Italia in affanno fisico, prevedibile lo schema con palla lunga per Hojlund, catenaccio degli anni d'oro, di contro la squadra di Fabregas ha fatto accademia ed ha commesso molti errori di precisione; in linea con tanta mediocrità l'arbitro e i collaboratori che fanno parte del circolino non gradito ma non alle squadre, semmai allo spirito del calcio. Il pareggio potrebbe e dovrebbe agevolare la corsa di Juve e Roma ma questa serie A si presta alla qualunque tanto misera è. In precedenza l'Udinese aveva fermato i risultati utili del Torino, aggiungendo dubbi sul futuro di D'Aversa, quindicesimo allenatore dell'epoca Cairo con vista De Rossi. Oggi si attendono notizie europee dalla Juventus contro il Verona, Spalletti recupera Yildiz e prova Vlahovic, a Reggio Emilia trappola Sassuolo per il Milan dopo la noia di San Siro contro la Juve. Domani la Roma sarà a conoscenza dei risultati delle altre concorrenti al posto di coppa ma la Fiorentina sembra aver ritrovato un'ipotesi di serenità.

Intanto stasera grande raduno interista, e in parti varie d'Italia, al Meazza e in piazza Duomo per il ventunesimo scudetto, lo stesso numero degli anni della presidenza di Urbano Cairo. Per la cronaca, appunto, oggi si celebra la giornata mondiale della risata.