Mollema fa l'impresa: oggi si sale sui Pirenei

Hanno fretta, su questo non ci sono dubbi, forse per la stessa ragione per cui Marco Pantani divorava le salite - «per abbreviare la mia agonia» - e lo stesso fanno in questo Tour i suoi eredi, pedalando di tutta lena fin dal mattino e per tutto il giorno.

Anche ieri ritmi folli, su un percorso senza un metro di pianura, tutto un continuo su e giù, autentico antipasto di Pirenei, corsi a quasi 44 km/h di media. Bisogna arrivare a metà tappa per vedere una fuga prendere forma e andare via, sulla quale si riporta tutto solo Bauke Mollema, il 34enne olandese, che se imbrocca la giornata non ce n'è per nessuno. Dopo averci provato sul Ventoux, a 40 km dal traguardo, con un allungo irresistibile, saluta tutti e chiude ogni discorso. Per l'esperto corridore della Trek Segafredo è la seconda vittoria sulle strade di Francia dopo quattro anni, che si va ad aggiungere ad una tappa alla Vuelta, oltre ad un Lombardia e una Clasica di San Sebastian.

È una tappa a tutta velocità, dove non si contano i tentativi di fuga, tra questi anche il nostro Vincenzo Nibali, che in questo weekend vorrebbe lasciare il segno prima di tornare a casa e pensare solo ai Giochi di Tokyo, ma non ha fortuna al pari di gente come Van Aert e l'iridato Alaphilippe. Va meglio al nostro Mattia Cattaneo, che entra nella fuga di giornata e guadagna terreno prezioso, tanto da rientrare nella top ten della generale. Ve benissimo anche il filosofo del gruppo, il transalpino Guillaume Martin (è laureato in filosofia) che, al pari del nostro Cattaneo, risale a tal punto da ritrovarsi sul calar della sera secondo nella generale, appena sotto alla maglia gialla Tadej Pogacar.

Oggi i Pirenei. Si arriva ad Andorra dopo aver scalato in sequenza quattro colli: tre di 1ª categoria e uno di 2ª. C'è terreno per darsi nuovamente battaglia. C'è tutto per provare a riaprire un Tour che sembra blindato da Taddeo, il bimbo sloveno. Lui è prontissimo a giocare, gli altri a fargli la festa.