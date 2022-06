Mondiali di nuoto, un'altra medaglia: Martinenghi d'argento nei 50 metri rana

Dopo l'oro conquistato nei 100 metri rana, Nicolò Martinenghi ha vinto un'altra medaglia, questa volta d'argento, ai mondiali. L'oro è stato conquistato dall'americano Nic Finke di un soffio davanti all'azzurro, terzo l'altro statunitense Michael Andrew, quinto l'altro azzurro Simone Cerasuolo. 26"48 il tempo di Martinenghi, il suo record personale è di 26"39). 26"45, il tempo dell'americano ben al di sotto dunque del record del mondo del nuotatore azzurro che ha dichiarato di avere l'amaro in bocca per essere partito non alla grande in batteria perdendo di fatto la possibilità di prendersi un altro oro.