Nuoto, primo oro per l'Italia: Martinenghi trionfa nei 100 rana

Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro dei 100 metri rana maschili ai Mondiali di Budapest 2022 . Alla Duna Arena, l'azzurro ferma il cronometro sul tempo di 58"26, nuovo record italiano, diventando così il primo italiano a conquistare un titolo iridato nella rana.

L'azzurro migliora di due centesimi il record italiano di 58"28 che gli era valso il bronzo olimpico e si piazza davanti, di gran lunga, all'olandese Arno Kamminga, vicecampione olimpico ed europeo, autore di 58"62 e allo statunitense Nic Fink che tocca in 58"65.

22 anni, di Varese, tesserato per il Circolo Canottieri Aniene, Martinenghi si prende la corona lasciata vacante per infortunio dal baronetto britannico Adam Peaty spingendosi fin dove non era riuscito neanche Domenico Fioravanti, primo olimpionico del nuoto italiano (argento a Fukuoka 2001). Con l'oro mondiale di oggi pomeriggio, diventa dunque il primo italiano ad essersi laureato campione iridato della specialità. In 19 edizioni, ovvero da Belgrado 1973, l'Italia nei 100 rana era salita solo quattro volte sul podio senza mai vincere l'oro: Gianni Minervini, argento nel 1986 a Madrid e bronzo nel 1991 a Perth, Domenico Fioravanti, argento nel 2001 a Fukuoka, e Fabio Scozzoli argento nel 2011 a Shanghai.

"È molto strano, perché sono molto contento da un lato e meno dall'altro: mi aspettavo qualcosina in meno nel tempo. Prima di partire ho chiesto al mio allenatore se questa era una gara in cui cercare il tempo o da vincere e lui mi ha detto 'questa è una gara da vincere'. È un'emozione allucinante, perché sono riuscito a mettere la mano davanti in un Mondiale alla mia prima finale: è la prima medaglia mondiale in una vasca lunga. Sapevo che tutti e tre eravamo lì allo stesso livello: oggi la testa ha fatto tanto, più del fisico".

Queste le parole di Nicolò Martinenghi, ai microfoni Rai, dopo la medaglia d'oro nei 100 metri rana maschili in 58"26. Martinenghi diventa così il primo italiano di sempre a conquistare un titolo iridato nella rana: "Una bella responsabilità, spero di aver dato il via a una sfilza di medaglie in questi giorni. Thomas (Ceccon, ndr) mi ha detto che dovevo gasarmi e ora aspetto la sua finale" , ha concluso Martinenghi.

