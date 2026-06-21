Sprint di Bagnaia. "Bez" squalificato

Quando meno te lo aspetti, Pecco Bagnaia tira fuori il coniglio dal cilindro come tante volte aveva fatto Valentino Rossi nei momenti più difficili. Così è successo ieri sul circuito old school di Brno in Repubblica Ceca. Il ducatista e pilota dell'Academy VR46 ne aveva proprio bisogno. Era troppo tempo che non provava il gusto dolce dello champagne, basti pensare che un successo nella Sprint mancava dal Gran Premio della Malesia 2025.

Sul podio con lui un grandissimo Ai Ogura, che dopo la prima pole position in carriera ha conquistato anche il primo podio in una Sprint. Il pilota Aprilia Trackhouse è stato bravo a tenere a distanza un mastino come Marc Marquez che ha chiuso terzo, un successo comunque perché ottenuto su una pista sulla quale aveva messo in conto di dover soffrire, essendo ancora in una fase di recupero dall'ultima operazione alla spalla. Quarto Fabio Di Giannantonio, un sabato no per il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, caduto quando era quinto e poi squalificato per la gara: il pilota è corso verso un commissario di gara in pista e l'ha spinto con una manata in faccia. Aprilia ha presentato ricorso.

"A pari gomma sarebbe stata più dura perché non avevo il passo di Ogura - ha raccontato Pecco -, la scelta della soft ha fatto la differenza perché mi ha permesso di fare un bel ritmo sin dai primi giri. Non è stata una decisione facile, ma alla fine ha pagato". Settimo nel Mondiale piloti, Bagnaia guarda avanti: "Sono felice perché stiamo lavorando bene e i progressi si vedono. Dobbiamo continuare a crederci e spingere in questa direzione". "Contento per il podio, partendo 5° mi aspettavo una Sprint in salita.

Ho faticato all'inizio, poi ho spinto fino a riprendere Ogura, ho provato a passarlo, ma sarebbe stato troppo rischioso", ha commentato con il sorriso Marquez. Oggi la gara lunga: Martin, a 15 punti da Bezzecchi, ha la possibilità di superare il compagno di squadra.

TV: oggi ore 14 gara (Sky Sport e TV8)