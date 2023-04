Nba, marijuana legale: sui social occhi a cuoricini per i giocatori

Settimana di colpi proibiti. Cuadrado e Handanovic, Allegri e Paredes, Mourinho con Cassano e Livaja, in Spagna Valverde ha menato Alex Maena e si sono picchiate pure in West Ham-Aston Villa di calcio femminile. Aveva ragione Malesani: «Ma che cosa è diventato il calcio?! Una giungla!».

***

Quattro arbitri polacchi erano in volo per la Grecia per fischiare nel campionato ellenico, pare fossero talmente ubriachi che avrebbero insultato e sputato verso alcuni tifosi scatenando il panico in volo. In Serie A ci abbiamo pensato tante volte a invitarli dall'estero, ma forse è meglio tenersi i nostri.

***

In Spagna stanno organizzando il torneo dei penitenziari e visto che Dani Alves è in carcere dal 20 gennaio c'è qualcuno che pensa perfino di farlo giocare, nonostante rischi fino a 10 anni.

***

Ancelotti ha dato appuntamento a Maldini in Finale di Champions, così almeno uno dei due a Istanbul vince.

***

Paulo Sousa manda un incoraggiamento ad Allegri in vista della sfida d'Europa League: «Lo Sporting Lisbona ha eliminato l'Arsenal e non può temere la Juventus».

***

A Secondigliano è nato Daniele Khvicha, nome scelto in onore di Kvaratskhelia ma anche in linea con la tradizione familiare, visto che il padre si chiama Armando.

***

In Nba la marijuana è legale e i tifosi si divertono a postare sui social screenshot dei giocatori con sorrisetti e occhietti a cuoricino.

***

«Scusate ma con l'allergia e gli alberi che ci sono sto perdendo la voce!». Gianluca Di Marzio da Lisbona, Sky Sport 24.