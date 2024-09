Nerazzurri presuntuosi e il Toro resta al comando

Ascolta ora 00:00 00:00

Il derby ha restituito un buon football a Milano, non più il dominio tattico e psicologico dell'Inter ma un Milan di nuovo efficace e infine meno succube di quelle troppe nuvole nere che l'accompagnano da tempo. Soltanto i limiti di lettura di alcuni uomini della terza linea rossonera hanno creato affanni a Maignan così come Pavard e Acerbi hanno permesso, in modo disarmante, il vantaggio di Pulisic e altre situazioni pericolose sul proprio fronte, nonostante l'apatia indisponente di Leao passante freddo e impreciso di un derby caldo, ma questa non è più una notizia ormai. Quando il Milan ha bruciato due colossali occasioni con Leao e Abraham si è avuta la sensazione che la partita potesse avere una svolta contraria come spesso accade nel football e invece il premio meritato è arrivato dal ragazzo bustocco, Gabbia. L'Inter ha pagato presunzione ed errori di Inzaghi. E il Toro è così in testa da solo. Che sia un campionato strano lo si è capito ancora dalla prestazione della Roma e da quella dell'Udinese. Malissimo i friulani che finora avevano offerto una faccia fresca e spavalda, benissimo la Roma che ha realizzato tre gol in una volta sola, tra i fischi riservati a Pellegrini e Cristante ritenuti i responsabili del licenziamento di De Rossi mentre Juric, senza applausi e cori, si è presentato con una vittoria, la prima della Roma. Strana anche la sconfitta della Lazio che a Firenze ha tenuto il gioco per tre quarti della partita prima di essere punita dal rigore, su questi interventi degli arbitri vorrei non infierire ma sono loro stessi, come Doveri a Torino, a offrirsi alla censura.

A proposito di Torino, dunque Juventus-Napoli, si può prevedere un nuovo cambiamento in corsa delle scelte, confuse e approssimative, di Thiago Motta, forse sabato a Genova ma più probabilmente a Lipsia, in champions league, l'allenatore troverà un posto per Conceiçao in coppia esterna con Nico Gonzalez, mentre Yldiz dovrebbe occupare maggiormente la zona d'attacco. Stasera l'Atalanta chiude il conto contro il Como e non si possono escludere altre sorprese.