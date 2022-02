Gli occhi del mondo su Pechino, partono i Giochi olimpici invernali

L'inizio ufficiale dei Giochi olimpici invernali di Pechino avviene con il botto: i fuochi d'artificio illuminano il cielo della capitale cinese. Dopo i saluti al padrone di casa, il presidente Xi Jinping e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, la bandiera della Repubblica popolare viene issata su uno dei due pennoni del Bird's Nest, lo stadio nazionale di Pechino. Alla cerimonia, con uno spettacolo ideato e diretto dal regista Zhang Yimou, si esibiscono tremila comparse. Sugli spalti è presente il pubblico, contingentato (circa il 60%) per le misure anti-Covid. Fa freddo, cinque gradi sotto zero, e ai presenti è stato fornito un provvidenziale kit con bettetto, guanti e coperta.

Contrariamente alle altre volte sfilano subito gli atleti. La rappresentativa della Grecia, come da tradizione, è la prima a salutare. Gli atleti entrano nello stadio passando da una porta sotto i cinque cerchi olimpici in ghiaccio. Sullo sfondo campeggia la scritta "benvenuti" in tutte le lingue del mondo. L'Italia sfila penultima tra le 91 squadre presenti. "Sono super emozionata e super felice", ha detto poco prima dell'inizio della cerimonia Michela Moioli, portabandiera azzurra.

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in un breve video proiettato ha detto: "Che lo spirito olimpico vada oltre queste Olimpiadi per ricordare a tutti - partecipanti e spettatori- che apparteniamo tutti alla stessa famiglia umana. Lo ha detto in un breve video messaggio alla cerimonia inaugurale dei Giochi della neve di Pechino.Non c'è limite a quello che possiamo ottenere se lavoriamo assieme per la pace, per i diritti umani, per la salute e il benessere di chiunque nel mondo".

È un trionfo di emozioni e di colori allo stadio nazionale. Molte rappresentative nazionali sono ridotte al minimo, per ridurre i rischi legati al Covid. ridurre al minimo le presenze a causa dei timori del Covid. Spiccano i colori di Timor Est, con gli atleti avvolti da sciarpe etniche indossate sui piumini. La Nigeria sfila con un solo sciatore: sulle giacche bianche ghiaccio della delegazione africana spiccano i cappelli verdi, a richiamare la bandiera. Ai minimi termini anche le delegazioni di Thaiti e India, con un solo atleta iscritto alle gare, così come San Marino, che partecipa solo con due sciatori. Numerosissimi, invece, gli atleti del Canada, secondi solo agli Stati Uniti.

Con l'accensione della fiamma olimpica, nel braciere che domina lo stadio, è stato dato il via ufficiale alle gare. La tappa finale del lungo viaggio della torcia è stata affidata a due atleti nati negli anni duemila, Dinigeer Yilamujang, fondista uigura, e Zhao Jiawen, primo cinese a qualificarsi per le Olimpiadi nella combinata nordica.

Nel giorno dell'apertura dei Giochi non mancano le tensioni per le prevedibili proteste. A Hong Kong è stato arrestato un attivista di 75 anni, Koo Sze-yiu, fermato perché ha violato la legge sulla "sicurezza nazionale" voluta da Pechino. Veterano del movimento pro-democrazia, l'uomo è malato di tumore e in passato è finito in carcere undici volte. Secondo l'agenzia cinese Xinhua l'uomo è accusato di "istigazione alla sovversione"