Olimpia Milano, primo match point fallito: Venezia si rialza in casa

La Reyer non ci sta e risponde a tono! Venezia conferma la propria imbattibilità al Taliercio in questi playoff (6-0), battendo l'Olimpia Milano in gara 3 per 109-97 e rinviando così la festa dei biancorossi, che restano avanti 2-1 nella serie scudetto.

Davanti al proprio pubblico, gli orogranata conquistano un successo d'orgoglio contro una Milano nervosa e molto caotica. La squadra di coach Poeta rispolvera, nel momento meno opportuno, la sua versione di metà stagione: capitan Shields si carica l'EA7 sulle spalle realizzando 16 punti (su 19 finali) nel primo tempo, con tanto di parziale personale di 9 punti consecutivi, ma il resto del gruppo non lo segue.

Troppe palle perse banali, troppi attacchi frenetici e una difesa dominata nel pitturato. È il leitmotiv della stagione biancorossa: quando manca la coesione e ci si affida all'hero mode, il referto giallo è certezza.

La Reyer, dal canto suo, sfrutta al meglio la situazione. Resiste alle fiammate di Shields nel primo tempo (50-50) e poi si scatena nella ripresa, dominando il terzo periodo per 36-19 entrando nell'ultima frazione avanti 86-69. Brooks ci prova nel quarto quarto (17 punti nella frazione!), ma è troppo tardi.

Coach Spahija lo aveva detto: per vincere gli serviva il miglior rendimento possibile dal suo quintetto base. E così è stato, con tutti i titolari in doppia cifra, guidati dai 22 punti di Parks.

Appuntamento domani, sempre al Taliercio (ore 20, diretta

Sky), per gara-4, con Milano chiamata a reagire per provare nuovamente a chiudere la serie. Venezia, però, pur stanca, venderà cara la pelle nel suo fortino, cercando di aumentare ulteriormente la pressione sui biancorossi.