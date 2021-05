"Non ci provate...": scoppia il caso Juve-Inter

Mancano poche ore al derby d'Italia tra la Juventus di Andrea Pirlo e l'Inter di Antonio Conte che hanno vissuto due stagioni differenti. Deludente e fallimentare quella bianconera, trionfale, almeno in campionato quella nerazzurra che dopo nove anni di dominio incontrastato ha spodestato la Vecchia Signora dal suo trono. Sabato 8 maggio a San Siro la Sampdoria di Claudio Ranieri ha reso omaggio ai vincitori dello scudetto formando una sorta di corridoio in modo da consentire all'Inter di esibirsi in una sorta di passerella d'onore. Il gesto dei blucerchiati voluto fortissimamente da Claudio Ranieri ha lasciato il segno e in molti si sono interrogati se sia giusto che la Juventus faccia lo stesso con i rivali di sempre.

Parei contrari

Questo gesto di assoluto fairplay però non garba a tantissimi tifosi della Juventus che hanno espresso il loro parere contrario sui social network. C'è chi rievoca Calciopoli visto che i rapporti tra le due tifoserie si sono acuite proprio con quello scandalo targato 2006. "Passerella dopo nove anni di indifferenza? No, grazie...", uno dei tanti commenti. Su Twitter è nato anche l'hashtag #nopasillo.

Se domani la Juve dovesse fare il "pasillo" all'Inter, invito tutti a spegnere la TV ed a non seguire più nessuna partita fino alla fine della stagione. Chi non cuora e non ritwitta è un parrucchino", il commento di uno stizzito utente. "PRIMA facciano loro la passerella a noi. 9 VOLTE DI SEGUITO. Poi se ne può parlare" e ancora: "Non provateci... portate rispetto a chi vi ama non a chi vi odia..", Il pasillo lo si fa in genere a chi viene sconfitto, un gesto di rispetto dei vincitori, quindi #NoPasillo cara

juventus", "Questa cosa del Pasillo è veramente ridicola. In 9 anni nemmeno le congratualzioni via Twitter e ora la nostra squadra dovrebbe leccargli il culo? Il rispetto si guadagna, non è mai dovuto. #NoPasillo". Il pasillo, dunque, secondo i tifosi della Juventus non s'ha da fare.

Derby d'Italia

L'Inter è già campione d'Italia e dunque non ha più nessun obiettivo se non quello con una vittoria o un pareggio di impedire alla Juventus di poter sperare di poter arrivare in Champions. Ai bianconeri, infatti, servirà una vittoria per continuare a sperare di giungere nei primi quattro posti anche se Atalanta, Milan e Napoli hanno il vantaggio importante di essere in vantaggio in classifica sui bianconeri.

