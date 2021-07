Perché un medico può "decidere" il destino di Italia-Belgio

Vigilia di Italia Belgio con Roberto Martinez che fa pretattica su Kevin De Bruyne ed Eden Hazard che hanno saltato l'allenamento odierno, all'aperto, prima del match contro gli azzurri che si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. "Come sapete non sono stati in grado di allenarsi oggi, mancano però altre 24 ore. E' una corsa contro il tempo per prendere una decisione. Vedremo domani ma è difficile che giochino".

Roberto Martinez ha poi continuato: " Se non ci fossero domani, vorremo averli a disposizione nel prosieguo del torneo. Per Eden è difficile, è un infortunio muscolare. Poi è un problema al legamento per De Bruyne, è un altro tipo di infortunio. E' una decisione dello staff medico, non calcistica. La prenderemo solo quando avremo sentito lo staff".

Verità o finzione?

Il Belgio cercherà di averli a disposizione fino all'ultimo momento e secondo quanto filtra da ambienti vicini alla nazionale dei Diavoli Rossi potrebbero recuperare entrambi magari per la panchina. Di certo le alternative di qualità non mancano ma non avere a disposizioni, e per un match così delicato, due giocatori di questo calibro sarebbe un grande e innegabile vantaggio per l'Italia di Roberto Mancini che vuole la semifinale agli Europei. Ferreira Carrasco e Dries Mertens sono già calci così come Romelu Lukaku che dopo aver fatto sfraceli in Serie A vuole punire anche gli azzurri.

Mancini e il fairplay

Il Belgio è la migliore squadra al mondo insieme alla Francia. Ho pochi dubbi di formazione e spero che Hazard e De Bruyne siano in campo. Faremo la nostra partita, ma non esistono gare semplici. Chiellini? Vedremo dopo gli ultimi allenamenti, ma siamo tutti pronti per questa sfida. L'adrenalina c'è", questo il pensiero di Roberto Mancini alla vigilia dei quarti di finale di Euro 2020. De Bruyne e Hazard potrebbero recuperare e Mancini spera possano esserci: "Loro fanno pretattica? Mi sembra giusto che facciano così..., stanno preparando una gara importante come noi. Vedere le squadre al completo è bello per tutti e loro stanno facendo un grande lavoro".

