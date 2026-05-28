Piazza di Siena, l'edizione del Centenario sarà nel segno delle amazzoni mondiali

La location è l'Ovale verde più famoso del mondo, i cavalieri in gara saranno 76 con 190 cavalli in rappresentanza di 20 nazioni (in pratica i migliori binomi internazionali), di cui un terzo (25) sono donne per un'edizione a spiccata trazione femminile. Oggi il via all'edizione del Centenario di Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese che coincide anche con la ricorrenza di un secolo di vita per l FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). Dopo l'antipasto delle prime sfide dell'Europeo di Arena Polo e l'apertura ufficiale, ieri pomeriggio, con il concerto-evento di musica classica sponsorizzato Intesa Sanpaolo, i primi titoli anche se il clou arriverà domani con la Coppa delle Nazioni - preceduta dallo spettacolo della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori - e l'Italia prima a scendere in campo, sabato con il Trofeo Loro Piana e domenica con il Rolex Gran Premio Roma.

Ventidue gli atleti individuali azzurri e 4 per il team (Camilli, Garofalo, Martinengo Marquet e Casadei, che all'ultimo ha sostituito Bucci. A capeggiare le amazzoni sarà la francese Nina Mallevaey, prima nel ranking mondiale. La transalpina è stata tra i protagonisti della passata edizione dello CSIO romano con il doppio percorso netto siglato sia nella Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo sia nel Rolex Gran Premio Roma nel quale, al debutto, si è piazzata terza. A 26 anni è una delle colonne della nazionale francese che guarda con fiducia proprio alla Coppa delle Nazioni, già conquistata 20 volte nella storia del concorso. La favorita è però la Germania, che si presenta a Villa Borghese con uno squadrone. Domenica, poi, i caroselli finali del San Raffaele Viterbo - un riferimento nazionale da ormai 40 anni come centro di riabilitazione equestre - e dei Lancieri di Montebello.

Un luogo senza tempo, quello di Villa Borghese, dove dal 2017 la FISE grazie alla collaborazione con Sport e Salute punta a restituire alla città uno spazio sempre più bello e accessibile con interventi di restauro e riqualificazione dell'area.

"Negli ultimi 10 anni sono stati investiti circa 2 milioni e mezzo, in modo che l'evento sportivo non finisca in 5 giorni ma duri tutto l'anno - così l'amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris -. Piazza di Siena, tornata a essere uno smeraldo nel cuore di Roma, non celebra solo l'edizione del Centenario di un meraviglioso concorso ippico ma inaugura il risultato di una visione".