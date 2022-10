Pirotecnico 3-3 tra Barcellona e Inter: nerazzurri vicini agli ottavi di Champions

L'Inter di Simone Inzaghi compie un'altra mezza impresa contro il Barcellona di Xavi e dopo aver vinto 1-0, con merito, all'andata pareggia per 3-3 al Camp Nou (avrebbe meritato molto di più) e si mette così in una posizione ottimale per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Al vantaggio siglato da Dembélé al 40' del primo tempo, hanno risposto Nicolò Barella, con un gran gol su assist di Bastoni, e Lautaro Martinez con un'altra perla. A otto dalla fine la rete, con deviazione decisiva di Bastoni, di Robert Lewandowski e a due dalla fine ecco ancora il vantaggio nerazzurra con Gosens su assist di Lautaro. Al 92' il pareggio ancora di Robert Lewandowski con l'Inter a soffrire fino al 98'.

Il tabellino

Barcellona: Ter Stegen; Sergi Roberto (72' Balde), Piqué, Eric Garcia, Alonso (72' Kessie); Gavi (82' Ferran Torres), Busquets (64' De Jong), Pedri; Dembelé, Lewandowski, Raphinha (64' Ansu Fati)

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni (85' Acerbi); Dumfries, Barella (85' Asllani), Calhanoglu (76' Gosens), Mkhitaryan, Dimarco (65' Darmian); Lautaro Martinez, Dzeko (76' Bellanova)

Reti: 40' Dembélé (B), 53' Barella (I), 62' Lautaro Martinez (I), 82' e 92'Lewandowski (B), 88' Gosens (I)