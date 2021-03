Il Porto prende a schiaffi la Juve: una frase fa infuriare i tifosi

Il Porto di Sergio Conceincao ha eliminato con merito dalla Champions League la Juventus di Andrea Pirlo agli ottavi di finale e oggi a Nyon si sono svolti i sorteggi per i quarti di finale. I lusitani, sul loro profilo ufficiale Twitter, hanno deciso di pungere il club bianconero con un post che lascia poco spazio ad alcuna interpretazione: "Noi stiamo aspettando il sorteggio di Champions League, e voi?"

Nel tweet in questione si vede anche il calciatore del Porto Grujic, a terra dopo un contrasto con Kulusevski, che aveva perl finto un infortunio rotolandosi a terra per perdere tempo ed era stato immortalato dalle telecamere mentre faceva l'occhiolino alla panchina. La Juventus per il momento non ha risposto a questa provocazione da parte del club lusitano e forse nemmeno lo farà ma lo sbeffeggio alla Vecchia Signora resta.

Inutile però pensare a cosa sarebbe potuto essere dato che ora la Juventus dovrà impegnarsi per portare a casa la Coppa Italia, nella finale contro l'Atalanta, e il decimo scudetto consecutivo con l'Inter di Conte che per ora la sta facendo da padrona.

I sorteggi di Champions

Se avesse passato il turno, molto probabilmente dato che non ci sarà mai un riscontro, la Juventus avrebbe affrontato il Chelsea di Thomas Tuchel nei quarti dato che il Porto è stato sorteggiato contro i Blues. Sorteggio di fuoco con due quarti incredibili con Juventus-Liverpool e Bayern-Psg con le due vincenti che si affronteranno poi nella semifinale, fortunato il City di Guardiola che se la vedrà contro il Borussia Dortmund mentre nell'eventuale semifinale affronterà la vincente tra Chelsea e Porto.

L'unica sopravvissuta

In Europa League invece la Roma di Fonseca, unica italiana ancora in Europa, è stata sorteggiata contro l'Ajax in un quarto duro ma pur sempre fattibile. Se i giallorossi passeranno il turno se la vedranno con la vincente tra Granada e Manchester United carnefice del Milan. Arsenal-Slavia Praga e Villarreal-Dinamo Zagabria gli altri due interessanti quarti di finale sulla strada della finale che si giocherà il 26 maggio a Danzica.

