Premier, da oggi si fa sul serio e si sperimenta

Da oggi si fa sul serio, partono i campionati in Inghilterra, Francia, Spagna, il resto della comitiva è già in attività da giorni, Turchia, Olanda, Portogallo, Belgio, Svizzera. E l'Italia? Con calma, un'altra settimana di ferie, il ferragosto è sacro, in verità non per la coppa nazionale che gioca nel giorno della festa. La Premier innanzitutto con un paio di novità, la RefCam, la telecamera personale dell'arbitro fa il suo debutto nel campionato più importante del mondo, un mese di prove poi i club e la federcalcio inglese prenderanno la decisione se adottarla per tutto l'anno. Poi c'è l'esordio di Kelly Cates come conduttrice di Bbc e Sky sport per il Match of the Day, ha preso il posto di Gary Lineker, icona nazionale purgato per avere condiviso un video proPalestina, le critiche a Israele includevano una illustrazione di un topo, immagine di riferimento all'iconografia antisemita della Germania nazista, le successive scuse pubbliche non sono servite, l'emittente risparmia l'ingaggio di 1 milione e seicentomila sterline a stagione.

Poi c'è il calcio giocato, prima partita Liverpool-Bournemouth, 28,5% contro 1%, sono le percentuali di vittoria finale attribuite dal supercomputer Opa che prevede un nuovo trionfo del Liverpool, alle spalle l'Arsenal (24,3%), il City (18,8), il Chelsea (8,4) mentre il Manchester United è fermo al dodicesimo posto con lo 0,6, e il Tottenham allo 0,3. Al John Lennon airport di Liverpool è arrivato Giovanni Leoni, diciotto anni, difensore del Parma e promessa italiana, studierà a fianco del trentaquattrenne Virgil (van Dijk), è costato 26 milioni, troppo poco per titillare i nostri club all'inseguimento di ciofeche o attempati stranieri.

Premier aperta, come la Liga che presenta alla prima giornata i campioni del Barcellona contro il Mallorca, il Real Madrid slitta a martedì. Entra in scena la Ligue 1, domenica il Psg, campione d'Europa e della supercoppa, si esibisce a Nantes.

Va detto che il supercomputer Opta ha previsto, ça va sans dire, i pluricampioni nuovamente vincitori con l'oltre 77% di probabilità, alle loro spalle, il Lille (5,96), il Monaco (4,43), il Lione 3,84, il Marsiglia di De Zerbi è a 3,78. Per fortuna poi c'è il pallone che, almeno finora, è rotondo, ha il proprio ritmo ma non è un algoritmo.