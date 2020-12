"Ragazzo nero". E le squadre vanno via

Più che clamoroso, l'episodio ha dell'incredibile. Sospesa per razzismo la sfida parigina di Champions league. A rendere l'evento imbarazzante per la stessa Uefa è poi l'autore dell'espressione offensiva («negro») che ha provocato la rivolta collettiva delle due squadre in campo e la decisione di rientrare negli spogliatoi dopo 8 minuti di discussioni. È accaduto a Parigi, intorno al minuto numero 13 sul risultato di 0 a 0. La scintilla che ha causato l'incidente è stato l'intervento dell'arbitro, il rumeno Ovidiu Hategan, su segnalazione del quarto uomo Sebastian Coltescu, per espellere il vice allenatore del Basaksehir Istanbul, Pierre Achille Webo, autore di una protesta. Quest'ultimo ha protestato con veemenza nei confronti del quarto uomo accusandolo di averlo chiamato appunto «negro».

A quel punto si è acceso un parapiglia che nessuno, né l'arbitro, né il delegato Uefa sceso dalle tribune, né i dirigenti tra i quali Leonardo, sono riusciti a domare e a ricostruire con precisione. Un calciatore della squadra turca ha così redarguito il quarto uomo: «Perché quando chiami gli altri li chiami bianchi e quando chiami noi ci definisci negri? Vogliamo rispetto». La reazione dell'interessato, spaventato nell'espressione del volto, ha dato una spiegazione sostanzialmente diversa: «Il mio inglese non è perfetto, perciò ho usato il termine rumeno negru (tradotto vuol dire nero, ndr). Il risentimento della squadra turca, ultima nel girone H e perciò non coinvolta nella qualificazione utile per il Psg, è stato condiviso dai colleghi parigini Neymar e M'Bappè che hanno più volte ripetuto all'arbitro la gravità dell'accaduto. Dopo alcuni minuti le due squadre hanno lasciato il prato dello stadio e sono tornati negli spogliatoi. Frenetiche le consultazioni con Nyon sede degli uffici Uefa che hanno suggerito di riprendere alle 22 la sfida. La squadra turca ha chiesto, per rientrare, la sostituzione del quarto uomo, condizione non accettata. Così il Psg ha continuato a riscaldarsi in attesa dei turchi rimasti nel loro spogliatoio.