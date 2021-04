Il Bayern fa solo paura: vendetta francese

Finisce come nella finale dell'anno scorso, ma a esultare questa volta è il Psg. Il Bayern vince 1-0 a Parigi, ma, in virtù del 3-2 dell'andata sono i francesi a qualificarsi per la semifinale di Champions League. Ai tedeschi, campioni di tutto nella passata stagione, non basta il gol di Choupo-Moting al 40'. Benché ci siano stati meno gol, rispetto all'andata (terminata 3-2 per i francesi), occasioni ed emozioni non mancano: il Bayern comincia attaccando a testa bassa, ma, senza Lewandowski e Gnabry, fatica a creare occasioni concrete.

Il Psg prende coraggio e sfiora più volte il vantaggio: prima è fenomenale Neuer a chiudere su Neymar (tre volte), poi è sfortunato il brasiliano che nel giro di due minuti colpisce sia il palo che la traversa. Al 40' è il Bayern a portarsi avanti: Navas non riesce ad allontanare dopo una bella conclusione di Alaba e Choupo-Moting, a segno anche all'andata, di testa è svelto ad anticipare Kimpembe e a fare l'1-0. Nella ripresa si abbassa il ritmo, ma di occasioni ce ne sono comunque diverse: Alaba non inquadra la porta dal limite al 46', Neymar arriva in ritardo su uno strepitoso assist di Di Maria al 53'. Nei minuti finali si vede anche l'ex juventino Kean, che spara fuori da buona posizione al 77'.

Nell'altra gara dei quarti il Chelsea si limita a gestire il vantaggio dell'andata (quando si impose per 2-0) e prende gol solo al 93' con Taremi perdendo 1-0. Questa sera toccherà anche al Real Madrid, che parte dal 3-1 dell'andata con il Liverpool. Fra gli spagnoli ha iniziato ieri il suo quarto mandato di fila (durerà fino al 2025) Florentino Perez, nominato nuovamente presidente anche perché unico candidato. La sua speranza è quella di portare a Madrid Kylian Mbappé (foto), che ha voglia di lasciare il Psg. Nell'altro quarto Guardiola cerca la prima qualificazione alla semifinale da quando è alla guida del City. Nelle precedenti tre edizioni è infatti stato eliminato ai quarti, nel 2016-17 uscì agli ottavi. Ha vinto 2-1 all'andata, contro il Dortmund non sono ammessi passi falsi.