REGINA DI COPPA

Ascolta ora 00:00 00:00

La più agée a vincere una gara di Coppa e ormai ci ride su; la più giovane dentro e questo lo sa; la più vincente fra le azzurre, con il 29° sigillo e 71° podio in curriculum, e questo è storia. Federica Brignone torna leader del ranking overall e di specialità dopo aver stravinto - dominando entrambe le manche - il gigante di Semmering.

Per la lotteria di fine anno? Si gioca il numero 31. Non l'età, quella fa 34 all'anagrafe, anche se in pista sembra una ragazzina, ma la località: sì, perché questo pendio austriaco mancava al suo carnet di luoghi diversi di vittoria. Per questo la valdostana teneva molto a lasciarsi dietro tutte anche ieri. Così è stato, missione compiuta: seconda chiude la campionessa olimpica Sara Hector (57/100), terza la neozelandese Alice Robinson (90/100). Distacchi monstre, pista insidiosa: ne sa qualcosa Lara Gut Behrami che, nella seconda run, rischia una pericolosa inforcata e si gioca il podio. Ma la vittoria no: Fede ieri era una sentenza senza appello.

«Mi piace la sfida, soprattutto con me stessa, mi piace continuare a cercare delle soluzioni per andare più forte. Negli ultimi anni ho trovato un equilibrio mentale più solido, mi sembra di continuare a migliorare. E più lo faccio, più mi diverto». A Semmering Fede teneva molto: «È stato un podio voluto, nonostante poco allenamento perché, dopo la vittoria di Soelden ad inizio stagione, mi ero concentrata sulla velocità».

Dopo qualche giorno di riposo a casa per Capodanno, Brignone si lancerà in una full immersion «con un gennaio no stop». Dove si spera si ritrovino anche le altre azzurre: ieri nessuna giovane si è qualificata alla seconda manche e Marta Bassino ha chiuso settima (133). Oggi, intanto, c'è uno slalom (Diretta Rai 2, Rai Sport ed Eurosport ore 10 e 13).

A Bormio la prima bella notizia, fa sapere il medico della squadra francese, è che Cyprien Sarrazin ha superato l'operazione per la riduzione dell'ematoma cerebrale (rimediato nel secondo training, con un volo spaventoso sulla Stelvio) ed è sveglio e cosciente.

Nella gara, ieri, per un soffio giù dal podio un coraggioso Mattia Casse, quarto a 79/100. Ha vinto, a sorpresa, l'elvetico Alexis Monney sul connazionale Franjo Von Allmen (24/100); terzo il canadese Cameron Alexander (72/100). Oggi superG (Dirette Tv ore 11.30).