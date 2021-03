Rivoluzione in Champions League: ecco come cambierà il format

La Champions League si prepara ad una sorta di rivoluzione. a partire dal triennio 2024-2027, infatti, ci saranno quattro squadre in più a partecipare ai gironi, 36 contro le 32 attuali. Non ci saranno nemmeno posti garantiti ai grandi club, uno dei punti cardine della Superlega. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il segretario generale dell'Uefa Giorgio Marchetti ha sentenziato: "Sfortunatamente per chi aveva pensato quella formula il 99% dei club europei non era stato invitato. E tutti preferiscono l'unità".

Il nuovo format

Attualmente il numero di partite garantite alle 32 partecipanti è di sei ma in futuro e con questo nuovo format le partite "garantite" saliranno a quota 10. Per vincere la Champions League, dunque, non ci vorranno più le 13 partite canoniche ma saranno ben 4 in più, ovvero 17. Una cosa è certa: aumenteranno le squadre e le partite ma difficilmente soprattutto nella fase a gironi si assiterà a match da urlo, almeno sulla carta. Aumenterà di certo l'indotto allargando la platea ad altri club ed avendo più partite da poter vendere ai brodacaster, ci sarà infatti circa il 60% in più delle gare da poter distribuire.

Come saranno assegnati i nuovi posti?

Secondo quanto riporta il quotidiano romano ora resta da capire come saranno assegnati questi quattro posti in più dato che le squadre saranno 36 e non più 32. Ci saranno playoff estivi per assegnarli o ci saranno alcune federazioni che per ranking saranno agevolate? La Ligue 1 preme per avere un posto in più, ma anche la Premier League e la Liga vorrebbero salire a quota cinque ma l'Uefa potrebbe anche decidere di assegnare questi quattro posti a leghe meno forti sulla carta per diverse ragioni.

Le 36 squadre impegnate nella fase a gironi saranno raggruppate tutte insieme ma per designare il calendario saranno poi divise in 4 fasce in base al ranking stabilito dall'Uefa. 10 incontri nel girone, cinque in casa e cinque in trasferta con due sfide che saranno contro avversarie della stessa fascia. Le altre otto partite saranno poi divise in maniera equa con le fasce rimanenti, ovvero un 3-3-2 (che non è uno schema di gioco).

Le prime otto classificate voleranno direttamente agli ottavi di finale mentre chi si classificherà tra il nono e il 24esimo posto giocheranno gli spareggi per decretare le altre 8 squadre che staccheranno il pass per gli ottavi di finale. Chi resterà fuori dalle prime 24 posizioni o retrocederà in Europa League o sarà eliminato.

