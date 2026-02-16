Roma niente Malen, ma il Napoli rimonta due volte

Il pareggio del Maradona non stravolge la lotta Champions, regala un punticino in più a Napoli e Roma sulla Juventus ed è un risultato giusto perché entrambe la potevano vincere ma anche perdere. Il primo tempo racconta di una Roma partita meglio, con maggior velocità nel palleggio e letale nelle ripartenze: Zaragoza brucia Buongiorno sulla fascia e Malen fa altrettanto con Beukema, piazzando la facile deviazione vincente. Sul centravanti giallorosso la difesa di Conte palesa evidenti difficoltà anche nell'alternanza della marcatura, al punto che l'olandese con altri due spunti personali mette i brividi a Milinkovic che se lo vede sbucare ovunque in area. Il Napoli impiega non poco tempo per iniziare a ragionare alla sua maniera e nel trovare le giocate giuste per uscire dalla morsa delle marcature individuali ordinate da Gasperini, speranze concentrate sulla fantasia di Vergara e sulla profondità di Hojlund: un dominio sterile perché i partenopei non sfondano a destra, allora la fase offensiva viene catalizzata a sinistra dove Spinazzola crea grattacapi a Celik, non a caso è proprio l'esterno a poco dall'intervallo a rimettere le cose in parità con un destro da fuori area deviato da Pisilli.

Spinazzola dominatore a sinistra crea problemi anche a inizio ripresa, deve superarsi Svilar sul diagonale, il Napoli tiene meglio il campo e affonda ma ricade nella trappola del contropiede gasperiniano: i difensori di Conte vi inciampano come scolaretti e con due tocchi ancora una volta la Roma si riporta avanti.

L'onnipresente Malen lancia in contropiede Wesley che ha un altro passo e si beve Rrahmani costretto al fallo grave. L'olandese fa centro dal dischetto e firma un'altra doppietta, che però non porta in dote tre punti: Conte pesca dalla panchina il neo acquisto Alisson che s'inventa un paio di numeri, quello decisivo vale il pareggio.